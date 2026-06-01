Respaldamos la política social y la dignidad del pueblo: Isaac Montoya

Llamado a la defensa de la soberanía nacional

Naucalpan, Méx.- Hace dos años la doctora Claudia Sheinbaum, primera mujer en dirigir el país, dio continuidad a la transformación y hoy como un hecho histórico acompañamos a la Presidenta a su rendición de cuentas junto a la gobernadora Delfina Gómez, las y los naucalpenses fuimos parte de los más de 75 mil mexiquenses que nos sumamos y respaldamos el llamado a la defensa de la soberanía nacional.

Afirmó el alcalde Isaac Montoya, a 8 años del triunfo del pueblo y del inicio de la transformación de México, hoy miles de mexiquenses, entre ellos más de 4 mil naucalpenses, con convicción y de manera libre, nos reunimos en Tlalnepantla para refrendar nuestro compromiso con un país más justo, con bienestar, prosperidad.

El contingente de Naucalpan coreando ¡Presidenta! permaneció en las inmediaciones de la plaza pública de Tlalnepantla, presente en este encuentro histórico, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la maestra Delfina Gómez Álvarez, y a un movimiento que sigue construyendo el segundo piso de la transformación de la mano del pueblo.

Isaac Montoya aseveró: estamos unidos, somos la mayoría del pueblo quienes respaldamos la política social y la dignidad del pueblo de México. Agregó no dejaremos que los intereses que perdieron privilegios restablezcan el régimen de corrupción, no aceptamos tampoco las amenazas extranjeras, a la vez que advirtió que los saqueadores son los mismos que en el pasado entregaron la mitad del territorio a Estados Unidos. Desde este municipio, en apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum coreando junto con las y los naucalpenses afirmó, ¡No estás sola! ¡No estás sola!

Previo a la rendición con “Honestidad, resultados, amor al Pueblo y a la Patria”, miles de familias mexiquenses se apostaron a lo largo de la avenida Sor Juana y en la plaza pública de Tlalnepantla, escucharon con entusiasmo a la gobernadora, quien agradeció a la Presidenta lo que ha dado al pueblo como los programas del Bienestar, en favor de los diferentes sectores de la población. Enfatizó el Plan Oriente del Estado de México, gracias a su visión humanista y sensibilidad.