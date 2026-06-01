Megatanque terminará con la escasez histórica de agua en Ciudad Cuauhtémoc

Con capacidad para almacenar más de 5 millones de litros

Ecatepec, Méx.- Entró en operación el Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para almacenar más de cinco millones de litros de agua potable, lo que duplicó la cantidad de líquido disponible para abastecer a los 350 mil habitantes de esta región, que durante años sufrió escasez del líquido.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró el Tanque Maestro 3 de Ciudad Cuauhtémoc, de cinco millones 129 mil litros de capacidad (cinco mil 129 metros cúbicos) y que costó 37 millones de pesos, el cual suministrará agua potable a todas las comunidades de esta zona ubicada en la parte alta de Ecatepec.

“Hay una realidad compañeros, estamos transformando Ciudad Cuauhtémoc, lo condenaron a vivir en el olvido y eso no es cierto”, afirmó Cisneros Coss ante cientos de colonos, a los que informó que aproximadamente en un mes se estabilizará el suministro de agua, toda vez que es necesario reparar fugas y sustituir líneas de distribución obsoletas, para que el líquido llegue a todos los rincones.

Añadió que la construcción del Tanque Maestro 3, con tecnología de punta, y la rehabilitación de los tanques 1 y 2, así como la reparación de fugas en la línea principal de distribución y adecuaciones en los pozos de la región, requirió inversión conjunta superior a los 100 millones de pesos, con el objetivo de solucionar el desabasto de agua en la zona.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua de Ecatepec Sapase, relató que Ciudad Cuauhtémoc contaba con tres tanques de almacenamiento: el 1, de tres millones de litros de capacidad (3 mil metros cúbicos); el 2, de dos millones 290 mil litros (dos mil 29 metros cúbicos), y el 3, de apenas 500 mil litros (500 metros cúbicos), que sumaban poco más de 5 millones de litros.