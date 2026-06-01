Certifican y expiden licencias para motocicletas en Tlalnepantla

Salvaguardan integridad de conductores

Tlalnepantla, Méx.- Con el firme objetivo de salvaguardar la integridad de los conductores y fortalecer la cultura vial, el alcalde Raciel Pérez, junto al Secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, encabezaron una jornada de certificación de motociclistas, la expedición de licencias de conducir y la entrega gratuita de cascos de protección.

Durante el desarrollo de esta actividad preventiva, Pérez Cruz, destacó el impacto directo que tienen estas acciones en las vialidades del municipio, señaló que esta jornada no es un esfuerzo aislado, sino una estrategia integral para dotar a los ciudadanos de las herramientas técnicas y de protección necesarias para que regresen seguros a casa

Por su parte, el Secretario de Movilidad de la entidad puntualizó la urgencia de atender esta problemática vial al informar que el 70 por ciento de los accidentes se dan por falta de pericia.

Detalló que actualmente van más de 130 mil personas certificadas para manejar una motocicleta en el Estado de México.

Las autoridades destacaron que falta mucho por hacer, por lo que se debe cumplir con este requisito y abrir más espacios donde la población se pueda preparar mejor, de esta manera se protege a todas y todos los mexiquenses.