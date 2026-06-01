La segunda síndico Leylany Richard protege áreas verdes de Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La segunda síndico municipal, Leylany Richard, continúa fortaleciendo el tejido social de las familias de esta localidad y el tema del medio ambiente no es la excepción, pues de la mano de su equipo y de la ciudadanía se ha dado a la tarea de proteger las áreas verdes de esa localidad. La funcionaria promueve actividades ecológicas continuas como lo es la Jornadas de Reforestación masiva que junto con vecinos se dedica a sembrar árboles autóctonos y recuperar áreas verdes públicas dañadas.