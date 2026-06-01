Bajan 34 % homicidios dolosos en Edomex, con Mando Unificado

Acciones operativas, labores de inteligencia y patrullajes focalizados

Da resultados coordinación del Gobierno de Delfina Gómez con la Federación y municipios en el Oriente mexiquense

Tultitlán, Estado de México.– La coordinación entre los tres órdenes de Gobierno en el Oriente del Estado de México da resultados. Desde la puesta en marcha del Mando Unificado de la Zona Oriente (MUZO), los homicidios dolosos han disminuido 34 por ciento en los 15 municipios que integran esta región, se informó en la Mesa de Paz que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En #Tultitlán, encabecé la Mesa de Paz de este lunes, en la que nos acompañaron las y los Presidentes Municipales de los 15 municipios que integran el Mando Unificado Oriente. En la reunión, el General Raúl Martínez González, Coordinador del Mando Unificado, compartió que se cuenta con disminución de 34 % en el delito de homicidio doloso, desde el inicio de esta estrategia y hasta la fecha”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Al presentar los avances de esta estrategia, el General Raúl Martínez González, Coordinador del MUZO, destacó que la reducción es resultado del trabajo conjunto de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia para recuperar la tranquilidad de las familias mexiquenses.

“En equipo, los tres órdenes de gobierno estamos trabajando por la seguridad y la paz en la Zona Oriente del #EdoMex”, refirió la Mandataria mexiquense.

Durante la sesión, participaron presidentas y presidentes de los 15 municipios que conforman el Mando Unificado Oriente: Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli.

En esta, se revisaron los avances de la estrategia interinstitucional, los cuales contemplan acciones operativas, labores de inteligencia, así como patrullajes focalizados que han hecho posible esta reducción en una de las zonas más pobladas del Estado de México, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias mexiquenses.

En la Mesa de Paz número 102 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.