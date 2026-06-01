Capacitan a personal docente para prevenir violencia en escuelas

Campaña “En Redes No te Enredes”

Cuautitlán, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), realizó el “Encuentro de formación docente en prevención de las violencias: Violencia digital y Ley Olimpia” con el objetivo de trabajar de manera coordinada con el magisterio para prevenir este tipo de situaciones y fortalecer el tejido social desde las escuelas.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de SeMujeres, destacó que las maestras y maestros son fundamentales para detectar señales de alerta en las juventudes, como miedos, tristeza o cambios de conducta, muchas veces antes que las propias familias.

“Tenemos claro que ninguna estrategia de prevención puede funcionar si no caminamos con ustedes, ustedes son la guía. Podemos evitar violencia en casa, nos podemos dar cuenta cuando en casa se sufre violencia y tal vez hasta podemos prevenir un feminicidio, porque ustedes están más cercanos que nadie”, expresó.

Rodríguez Hernández recordó el convenio firmado entre la Secretaría de las Mujeres y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y anunció que próximamente se formalizará un acuerdo de colaboración con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) con la finalidad de impulsar acciones conjuntas para proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes.

Ante los desafíos actuales en el ámbito digital, informó que la Secretaría impulsa la campaña “En Redes No te Enredes”, mediante conferencias magistrales, talleres y procesos de capacitación orientados a la prevención de las violencias digitales y la difusión de los alcances de la Ley Olimpia.

Indicó que, en 2025, más de siete mil personas participaron en esta estrategia, que busca el fortalecimiento de valores y promover relaciones basadas en el respeto dentro y fuera de las escuelas.

Juana Carrillo Luna, Presidenta Municipal de Cuautitlán, destacó que la violencia digital puede prevenirse y subrayó la importancia de que niñas, niños y jóvenes sepan que pueden acercarse a sus maestras y maestros para denunciar cualquier situación de esta índole.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez impulsa entornos escolares donde se aprendan valores como el respeto, los límites y la convivencia sana, tanto en espacios físicos como digitales.