Vienen lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas

Inició temporada de huracanes en el Atlántico

El sureste mexicano será la zona más afectada, por lo que las autoridades llamaron a tomar previsiones

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que intensas lluvias azotarán el sureste del país tras el comienzo de la temporada de huracanes 2026 en el Océano Atlántico.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que las precipitaciones fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Esta semana, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará hacia el suroeste del Golfo de México; continuará interactuando con canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes“, indicó

También se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

“Estas condiciones serán reforzadas durante la tarde y noche por la aproximación de una nueva onda tropical“, indicó el SMN.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Conagua también alertó que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Advirtió que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cuántos huracanes se esperan este año?

El SMN explica que la temporada de ciclones comprende desde mayo hasta noviembre. Para el Pacífico, el Coordinador General del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló que entre 4 y 5 ciclones podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores.

En el caso del Océano Atlántico, es posible que se mantenga en el promedio de 14 de ciclones tropicales, ya que se esperan de 11 a 15.

El pronóstico es el siguiente:

– Tormentas tropicales: De siete a ocho.

– Huracanes categoría 1 o 2: De tres a cinco.

– Huracanes categorías 3, 4 o 5: De uno a dos.

Efectos de “El Niño”

México afronta desde esta semana una nueva temporada de huracanes con la mira puesta en la muy probable formación de “El Niño” para este verano, un fenómeno natural que provoca anomalías en la temperatura de las aguas superficiales del Pacífico que influyen directamente en el clima global y la formación de huracanes.

Aunque no se puede saber con certeza cuántos ciclones tropicales ganarán fuerza y se convertirán en huracanes, cuál será su trayectoria, ni cuándo tocarán tierra, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua para la temporada 2026 que va de mayo a noviembre prevé una actividad por encima del promedio en el Pacífico, y cercana o por debajo de la media histórica para el Atlántico.

Mientras la temporada de huracanes en el Pacífico comenzó estadísticamente el 15 de mayo, los ciclones tropicales en el Atlántico arrancan dos semanas más tarde, el primero de junio. La comunidad científica coincide en que las condiciones de uno y otro lado de las costas del país para la formación de ciclones tropicales perduran durante aproximadamente seis meses, y por lo tanto, el 30 de noviembre de cada año se considera el final de la temporada.

Los huracanes más intensos en el Pacífico, en años de “El Niño”

Para los meteorólogos, la atención durante esta temporada estará puesta en el Pacífico: el calentamiento de las aguas superficiales que provocará la formación de “El Niño” funciona como un combustible que potencia la aparición de huracanes más intensos, mientras apacigua el Atlántico. Christian Domínguez, meteoróloga tropical del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, recuerda que los únicos dos huracanes de categoría 5 que han impactado el Pacífico, Patricia (2015) y Otis (2023), se formaron durante sendos años con presencia de “El Niño”, de ahí que considere crucial “poner el ojo y reforzar el monitoreo en la costa del Pacífico, porque tenemos señales de que podrían producirse huracanes más intensos”.