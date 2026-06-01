Producción original de “La Llorona” se deslinda de temporada anunciada en Xochimilco

Una de las puestas en escena más emblemáticas de la CDMX

Aclaran que no participarán, tras detectar uso indebido de su material audiovisual

En medio de la expectativa por las tradicionales representaciones de “La Llorona” en Xochimilco, la producción responsable de una de las versiones más reconocidas del espectáculo emitió un pronunciamiento para aclarar su ausencia en la próxima temporada anunciada en diversos medios y redes sociales.

La declaración surge luego de que se detectara el uso inadecuado de material audiovisual perteneciente a montajes anteriores, lo que generó confusión entre el público y múltiples solicitudes de información hacia el equipo original.

Durante más de tres décadas, esta producción ha consolidado un legado artístico que combina teatro, danza y música en uno de los escenarios más simbólicos de la Ciudad de México: la Laguna de Tlílac. Su propuesta ha sido clave en la construcción de una experiencia cultural profundamente arraigada en la identidad de Xochimilco.

A continuación, el boletín íntegro emitido por la producción:

A nuestro querido público espectador.

Hablar de Xochimilco es imbuirse en historia viva, adentrarse a un pasado que parece distante pero que permanece en el imaginario colectivo de una comunidad que se sustenta en las palabras de los que ya no están, en los recuerdos de aquellos que nos confiaron saberes y oficios, en la memoria de un lugar que por sí solo es testimonio vivo de la riqueza cultural de la Ciudad de México. Hablar de Xochimilco, trae de inmediato imágenes mentales de lo que fue, lo que es y lo que será, imágenes tan arraigadas que parecen diluirse y desdibujar las fronteras entre lo cotidiano y las leyendas.

La Llorona forma parte de esas imágenes que evocan la tradición y la esencia de este lugar y que sin duda, representa en sí misma un motivo para visitar Xochimilco año con año, una invitación a conocer una historia que nace desde el respeto y el cariño de quienes hemos formado parte de su desarrollo como espectáculo multidisciplinario a lo largo de estas más de tres décadas de trayectoria, público espectador, staff técnico, actores, danzantes, músicos y prestadores de servicios turísticos, todos reunidos por el llamado de nuestra “Chokani”.

Debido a lo anterior y reiterando el profundo cariño y respeto que hemos forjado y profesado a lo largo de estos años, sentimos la imperiosa necesidad de manifestar que la producción de “La Llorona”, en sus múltiples ediciones, “Los presagios para el fin de una era” (2016), “Patrimonio por siempre” (2017), “Justicia para los caídos” (2018), “Tierra y Libertad” (2019), “El anhelo de un adiós” (2020), “Chokani” (2023), “Las semillas del mañana” (2024) y “El último latido del agua” (2025) NO PARTICIPARÁ en la Temporada anunciada por diversos medios y redes sociales.

Esta aclaración surge de la confusión derivada del uso inadecuado de material audiovisual referente a las distintas ediciones realizadas por esta Producción, así como diversas solicitudes de información respecto a algo de lo que somos completamente ajenos.

Como Producción valoramos el tiempo compartido en la mítica Laguna de Tlílac, las maravillosas lunas de octubre y noviembre que juntos admiramos; las voces, las danzas, los acordes que guían nuestros pasos en medio de la neblina, cuando el pasado de esta tierra se hacía presente y nos ponía en la piel de Nahui, nuestra siempre querida Llorona.

Finalmente y, siendo fieles a nuestros principios, valores y sueños, con la mano en el corazón seguimos adelante, con la mirada firme y la frente en alto trabajando desde el respeto por nuestra memoria tradicional, generando espacios, proyectos y desafíos que nos lleven hasta nuevos horizontes por descubrir pero eso sí, siempre de la mano de quien sabemos nunca nos ha dejado solos, y quien, estamos seguros, seguirá cuidándonos como una madre amorosa velando por sus hijos… Sepan que ella, ella no se irá, seguirá aquí para recordarnos que olvidar no es algo inherente de nosotros, que proteger es una decisión nacida del más grande y puro amor, que sin importar dónde, cuándo y cómo, su voz no dejará de estremecer esta tierra.

“Realmente yo no recuerdo a mi mamá, no tengo su rostro en mi memoria, no guardo su olor y ya no siento su abrazo protector… pero hay cosas que no hace falta recordar para saber que existen, que están aquí, que nos dan aliento para seguir adelante, sin temores, sin remordimiento, sin rencor… y mi mamá… mi mamá es la más hermosa de todas ellas.”

Huitzilin, Fragmento inédito de “La Llorona. Semillas del mañana” (2024)

La producción concluyó reiterando su compromiso con la preservación de la memoria cultural y adelantó que continuará desarrollando nuevos proyectos que honren la tradición de Xochimilco. Mientras tanto, el llamado es a la audiencia a informarse a través de canales oficiales para evitar confusiones sobre futuras presentaciones.