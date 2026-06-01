En 2026, recibirán apoyos 42 millones 860 mil 296 mexicanos: Sheinbaum

Los Programas para el Bienestar crean derechos

“Se destinará una inversión de un billón de pesos de los que, al 31 de mayo, se han ejercido 490 mil 253 millones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los Programas para el Bienestar crean derechos para las mexicanas y mexicanos, por ello, resaltó que en 2026 beneficiarán a 42 millones 860 mil 296 personas, a través de una inversión social de más de un billón de pesos, que se entregan de manera directa y como parte de la máxima de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Los Programas de Bienestar, 42 millones de personas beneficiadas de manera directa. Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso, esta visión de que “el pobre es pobre porque no trabaja”, cuando si alguien trabaja en México son los pobres para poder salir adelante. Es un sistema que no les permitió salir adelante, a pesar de trabajar de sol a sol. Y por primera vez, desde el 2019, hay apoyos directos al pueblo; no aquellos que se daban cuando había elecciones, con la compra del voto, sino programas que crean derechos, eso es muy importante.

“México es de los pocos países que cuando cumples 65 años hay una pensión que por lo menos te ayuda a tu alimentación, que garantiza una alimentación saludable para todos los adultos mayores. Eso no lo hay en muchos lugares del mundo, a las personas con discapacidad, el programa de becas, que garantiza que niñas y niños y jóvenes se queden en la escuela, que no se vayan por problemas económicos. En eso no está de acuerdo la derecha, la ultraderecha, ¿por qué?, porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, puntualizó que de la inversión de más de un billón pesos destinada para este 2026, al 31 de mayo, se han ejercido 490 mil 253 millones de pesos (mdp), lo que señaló es resultado de un manejo responsable de los recursos.

Hay 18 millones 826 mil 240 beneficiarios

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que actualmente hay 18 millones 826 mil 240 beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar con una inversión social de 663 mil 719 mdp: la Pensión Adultos Mayores con 13 millones 619 mil 433 derechohabientes con una inversión de 526 mil 508 mdp; la Pensión Mujeres Bienestar, 2 millones 735 mil 776 con una inversión de 56 mil 969 mdp; la Pensión para Personas con Discapacidad, un millón 838 mil 582 con una inversión de 36 mil 266 mdp; del programa Madres Trabajadoras, 217 mil 563 beneficiarias con una inversión de 3 mil 212 mdp; y de Sembrando Vida, 416 mil 860 con una inversión de 40 mil 664 mdp.

Informó que del 15 al 21 de junio se hará entrega de tarjetas para quienes se registraron en abril para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, las y los beneficiarios recibirán un mensaje SMS con el día, hora y lugar para recogerla. Asimismo se abrirá el registro del 22 al 28 de junio de lunes a domingo de las 10:00 a las 16:00 horas en los módulos Bienestar que se pueden ubicar en gob.mx/bienestar.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que del 2019 al 2026 se ha atendido a 3.5 millones de jóvenes con una inversión de 168 mil mdp. Mientras que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se ha beneficiado a 561 mil jóvenes con una inversión de 37 mil mdp. Detalló que con este programa siete de cada 10 jóvenes se ocupan en estudios o con un empleo. Se tiene un avance de 72 por ciento (362 mil jóvenes) de la meta en 2026 de 500 mil jóvenes. Durante el bimestre de mayo-junio de 2026 arrancan su capacitación 35 mil jóvenes con una remuneración de 9 mil 582 pesos más seguro médico del IMSS, mientras que a partir del 1 de junio se incorporarán 36 mil jóvenes.

La directora general de “La Escuela es Nuestra”, Pamela López Ruiz, puntualizó que el presupuesto estimado para este programa es de 26 mil mdp para atender a 73 mil 811 escuelas para beneficiar a 8.9 millones de estudiantes de educación básica y media superior. A la fecha se han realizado 73 mil 748 asambleas, se han entregado 71 mil 502 tarjetas y a la fecha se ha depositado el recurso a 71 mil 482 escuelas lo que representa una inversión de 22 mil 694 mdp.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, detalló que con el programa La Clínica es Nuestra en el ISSSTE se atenderán a 635 unidades médicas beneficiando a cerca de 13 millones 300 mil derechohabientes con una inversión de 369 mdp. En este 2026, por decisión de los Comités de Salud para el Bienestar (Cosabi) de cada unidad, se tienen programadas mil 635 obras elegidas y la adquisición de 3 mil 983 equipos médicos.

Descarta CSP ofensiva contra México

Claudia Sheinbaum, titular del Ejecutivo federal, descartó que Donald Trump esté detrás de las presiones y señalamientos recientes contra su gobierno y atribuyó la ofensiva a sectores de la derecha estadounidense que, aseguró, buscan deteriorar la relación bilateral.

Luego de acusar el domingo que autoridades estadounidenses pretenden influir en la política mexicana mediante señalamientos sin pruebas contra funcionarios nacionales, la Mandataria federal afirmó que mantiene comunicación permanente con distintas áreas de la Administración Trump y confió en preservar una relación de cooperación con Washington.

«Les confieso que yo no creo que sea el Presidente Trump quien anda encabezando esta ofensiva en distintos temas, no lo creo», afirmó en conferencia mañanera.

«Lo que queremos es una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos».

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre las acciones que analiza para responder a lo que considera actos de injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México.

La Presidenta sostuvo que existe coordinación constante entre ambos Gobiernos en materia diplomática, comercial y de seguridad.