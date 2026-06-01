Aguirre define lista final del Tricolor para el Mundial 2026

Sin sorpresas y apostando por estabilidad

Va por su tercera etapa mundialista y por el quinto partido

Por Arturo Arellano

La lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 no sorprendió, pero sí reveló algo más profundo: una apuesta por la estabilidad en medio de la incertidumbre histórica que rodea al Tri. Javier “Vasco” Aguirre, en su tercera etapa mundialista, parece haber optado por la experiencia y la disciplina táctica por encima del riesgo. No hay nombres escandalosos ni ausencias que desaten polémicas masivas; hay, en cambio, una sensación de continuidad que invita a preguntarse si eso será suficiente para romper la barrera que México ha cargado durante décadas. En un Mundial que se jugará en casa, la exigencia no es solo competir, sino trascender.

Con un video narrado por la voz del comediante Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, la Selección Mexicana presentó la nómina definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026. Con la expectativa de lograr un resultado histórico en el torneo que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

La concentración del equipo inició con futbolistas de la Liga MX y, semanas después, se incorporaron los que militan en el extranjero. El objetivo fue preservar el estado físico y familiarizar a los convocados con el planteamiento táctico de Aguirre. Antes del debut, el Tri enfrentó a Ghana y Australia, y tendrá su último ensayo el 4 de junio contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Nómina definitiva de 26 jugadores

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv), Jorge Sánchez (PAOK), Johan Vásquez (Genoa), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Israel Reyes (América).

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Luis Chávez (Dinamo), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Romo (Chivas), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Orbelín Pineda (AEK), César Huerta (Royal Sporting), Alexis Vega (Toluca), Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Chivas), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

El Tri debutará el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente se medirá a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente a República Checa en la capital. En caso de avanzar, los partidos de dieciseisavos y octavos de final se disputarían en el mismo estadio.

Este será el tercer Mundial del “Vasco” al frente de México. En 2002, el equipo cayó en octavos contra Estados Unidos, y en 2010 frente a Argentina. Aquella derrota ante los estadounidenses es recordada como una de las más dolorosas, pues se consideraba la oportunidad más clara para alcanzar el ansiado “quinto partido”.

Nuevas reglas arbitrales para agilizar el juego

La FIFA aprovechará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá para estrenar un paquete de iniciativas arbitrales diseñadas por la IFAB y anunciadas por Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros. El objetivo es claro: reducir interrupciones, sancionar la pérdida deliberada de tiempo y mejorar la experiencia de jugadores y aficionados.

Castigos más severos

-Protestas a árbitros: serán sancionadas con mayor dureza que en torneos anteriores.

-Cubrirse la boca: si un jugador lo hace durante una confrontación, podrá recibir tarjeta roja.

-Abandonar el campo en protesta: será castigado con expulsión y el equipo perderá el partido por incomparecencia.

Límites de tiempo en jugadas

-Saques de banda: deberán ejecutarse en máximo 5 segundos, de lo contrario se concede al rival.

-Saques de puerta: también tendrán límite de 5 segundos; si no se cumplen, se otorga córner al contrario.

-Sustituciones: los jugadores tendrán 10 segundos para salir del campo; si no lo hacen, el equipo queda en inferioridad hasta la siguiente interrupción.

-Atención médica: quien reciba asistencia deberá permanecer fuera al menos un minuto antes de regresar.

Ajustes en el VAR. El protocolo se amplía para permitir correcciones rápidas en casos de:

-Segunda amarilla incorrecta que derive en expulsión.

-Identidad equivocada al sancionar a un jugador.

-Córner mal concedido, que podrá corregirse antes de ejecutarse.

Pausas de hidratación: Se mantendrán en torno al minuto 22 de cada tiempo, adaptándose a las condiciones climáticas para proteger la salud de los futbolistas.

Inauguración del Mundial:

¿día feriado o jornada laboral?

La expectativa por el debut de México frente a Sudáfrica el 11 de junio ha generado dudas en el ámbito laboral: ¿será considerado descanso obligatorio? Aunque autoridades locales como Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunciaron en septiembre pasado que se declararía día feriado, la realidad jurídica es distinta.

Marco legal vigente:

-Ley Federal del Trabajo: el artículo 74 establece los días de descanso obligatorio. El 11 de junio no figura en esa lista.

-Facultad del Ejecutivo: tanto federal como local puede declarar días inhábiles, pero esto aplica únicamente al sector público.

-Sector privado: para que sea obligatorio se requiere una reforma legal, la cual no ha sido presentada ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

Implicaciones para trabajadores

-Jornada ordinaria: en el sector privado se labora de manera normal, sin pago adicional.

-Día libre otorgado por la empresa: el trabajador recibe su salario íntegro, computa para aguinaldo y PTU, y no puede descontarse de vacaciones ni pedirse reposición.

-Transmisión de partidos en oficinas: según especialistas, si la empresa decide proyectarlos, ese tiempo se considera parte de la jornada laboral.

Vanessa Díaz, directora de Laboral MX, sugiere que las empresas comuniquen con claridad las dinámicas de trabajo para la inauguración y el resto de los partidos. Para los empleados, lo recomendable es acercarse a sus empleadores y confirmar si habrá día libre, home office o transmisión en horario laboral.

Fiscalía CDMX desplegará ministerios públicos móviles

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció un operativo especial para atender a visitantes nacionales y extranjeros durante la Copa Mundial de Futbol 2026. Como parte del Plan Estratégico Mundial 2026, se instalarán ministerios públicos móviles en puntos clave de la capital, con el objetivo de brindar atención inmediata en casos de robo sin violencia, fraude, falsificación de boletos y extravío de documentos.

Puntos de atención

-Estadio Ciudad de México: dos unidades móviles estarán disponibles durante los cinco partidos programados en esa sede.

-Zócalo capitalino: una tercera unidad operará durante el FIFA Fan Fest, del 11 de junio al 19 de julio.

En ambos espacios, agentes del Ministerio Público recibirán denuncias directamente en el lugar, evitando traslados a agencias territoriales.

Coordinaciones territoriales y atención especializada

-Coyoacán 1 y 2: atenderán remisiones con detenido relacionadas con partidos en el Estadio Ciudad de México.

-Cuauhtémoc 2: canalizará denuncias vinculadas con actividades en el Zócalo.

-Fiscalías especializadas: intervendrán en delitos sexuales, extorsión y otros de mayor complejidad.

-Juzgados Cívicos: recibirán casos de reventa de boletos y faltas administrativas.

La Fiscalía también fortalecerá la atención en:

-Agencia especializada en turistas ubicada en la Zona Rosa.

-Agencia en el AICM (Puerta 1, Terminal 2).

Coordinaciones territoriales cercanas a zonas de concentración en Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Gracias a un convenio con la UNAM, habrá intérpretes en línea en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino. Además, la estrategia contempla coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el C5, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el ERUM, entre otras instancias.