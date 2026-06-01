Patrocinan andanada

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

La reaparición de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar la imagen de la opositora Maru Campos, la pasada semana en Chihuahua, es el arranque de la andanada de la derecha y ultraderecha patrocinada por Estados Unidos, que pretende debilitar al régimen morenista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por eso, la jefa del Ejecutivo hizo muy bien en ser directa, clara y contundente en el discurso que ofreció a la República con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, en el cual, advirtió que desde fuera del país se busca presionar a nuestras instituciones, intervenir en asuntos internos con acciones injerencistas que no se pueden permitir.

Sin tapujos, señaló a Estados Unidos como el origen de las pretensiones de influir en las elecciones en México en 2027 y 2030, lo cual es claro con las acciones o quejas de los partidos de oposición, especialmente el PAN, que desacertadamente buscan liderazgos para atraer simpatías a su causa.

Desde luego que ello no lo va a lograr con figuras como Fox o Calderón, de imagen muy deteriorada ante la opinión pública, en momentos en que la popularidad y aprobación de la Presidenta sigue siendo muy alta, 69 por ciento en el pasado mes de mayo, de acuerdo a la encuesta publicada ayer por El Financiero.

De cualquier forma, habrá que estar muy atentos a los pasos seguidos por la derecha local y foránea, pues se sabe que reciben grandes cantidades de dinero de un ricachón nacional y de grupos estadounidenses; los mismos que han actuado en Argentina, Bolivia o El Salvador, y que ahora lo están haciendo en Colombia, donde habrá de elegirse nuevo presidente en una segunda vuelta electoral.

De parte de Morena se iniciará una intensa campaña domiciliaria para explicar a la población lo que significan las amenazas externas injerencistas y explicar cómo desde las redes sociales y medios de comunicación se pretende influir en las próximas elecciones con posturas vinculadas a la ultraderecha. Veremos.

Susurros

Como lo hizo Sheinbaum aquí, el presidente de Colombia Gustavo Petro acusó a Estados Unidos y a la oposición de su país de comprar votos en la primera vuelta electoral a favor del derechista Abelardo de la Espriella, quien se enfrentará en la segunda vuelta al candidato de izquierda Iván Cepeda.

En un mensaje en X sostuvo: que “Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, 150 mil y 200 mil pesos (entre 40 y 54 dólares) el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos. Sé de las debilidades de las campañas progresistas”.

Para la segunda vuelta la situación se anticipa muy confrontada, por lo cual Petro hizo un llamado a conformar una alianza para sumar apoyos a su propuesta electoral, Iván Cepeda, en los comicios definitivos del 21 de junio.

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