“Tlacayótl” vuelve a girar: restauran obra monumental de Sebastián

Toluca, Méx.- La escultura monumental Esfera Cuántica “Tlacayótl”, creada por el reconocido artista mexicano Enrique Carbajal González, mejor conocido como Sebastián, recuperó su esplendor original tras un proceso integral de restauración impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), que permitió devolverle tanto su apariencia como su característico movimiento de rotación.

Ubicada en la Plaza Sebastián, frente a la Facultad de Contaduría y Administración, la obra constituye una de las piezas más representativas del patrimonio artístico universitario y reafirma su valor cultural, artístico y comunitario para la comunidad auriverde.

La directora de Patrimonio Cultural de la UAEMéx, Yuriko Elizabeth Rojas Moriyama, explicó que “Tlacayótl”, palabra náhuatl que significa “esencia humana”, forma parte de una importante colección incorporada al acervo universitario gracias a la colaboración establecida con el maestro Sebastián desde 2014.

“Fue una donación realizada por el maestro Sebastián a la Universidad. Su obra posee una gran relevancia nacional e internacional por su aportación a la escultura monumental. La Esfera Cuántica forma parte de una reconfiguración matemática interna y refleja el interés del artista por los temas cuánticos, matemáticos y científicos, influenciado por el pensamiento de Roger Penrose”, señaló.

Rojas Moriyama destacó que la restauración representó un importante reto debido a la complejidad de los materiales industriales que conforman la pieza, lo que requirió tratamientos especializados en estructuras metálicas, soldaduras, sistemas de protección contra la corrosión y recuperación de la pintura original.