Valsian profundiza en la nostalgia con “No entiendo nada del amor”

Mientras alistan presentaciones

El dueto mexicano adelanta la narrativa emocional de su próximo álbum

Por Arturo Arellano

Valsian continúa consolidando su lugar dentro de la escena alternativa mexicana con el lanzamiento de “No entiendo nada del amor”, un tema que apuesta por la honestidad emocional y una narrativa construida desde la intimidad.

En entrevista, Eunice Guerrero explicó que la canción nació a partir de una idea inicial de Óscar Domínguez, que ambos decidieron reconstruir en conjunto: “Óscar tenía una idea, hizo la primera nota y me la enseñó. Nos gustó mucho para el disco, pero quisimos reconstruirla, hacerla mejor desde la letra y la voz. Queríamos que fuera una conversación, ampliar y hacer más compleja la historia”.

El resultado es un tema que plantea un amor correspondido, pero silencioso: “Es un amor donde ambos sentían lo mismo, pero ninguno supo cómo decirlo ni enfrentarlo”.

Una de las características más distintivas del proyecto ha sido la integración de ambas voces como recurso narrativo. Guerrero señala que este elemento se ha desarrollado con mayor intención en sus composiciones recientes “Desde que Óscar integró más su voz, hemos buscado ese juego de conversación. No son solo dos voces, sino que rebotan, tienen eco y construyen sentido juntas”, explicó.

Esta dinámica no solo define el sencillo, sino también la identidad sonora del dueto, que combina sensibilidad lírica con una estética cercana a lo cinematográfico.

Un álbum conceptual en construcción

“No entiendo nada del amor” forma parte de El brillo que queda, el próximo álbum de Valsian, que verá la luz en la segunda mitad de 2026. A diferencia de su material anterior, este proyecto surge con una intención conceptual más clara.

“Este disco se fue dando de forma natural. Empezamos a notar que había historias resonando entre sí, un mismo universo emocional, y decidimos hilarlas no solo desde la narrativa, sino también desde la música”, comentó Guerrero.

El álbum estará compuesto por diez canciones, de las cuales ya se han estrenado dos, y se espera un nuevo adelanto en los próximos meses antes del lanzamiento completo a finales de agosto.

Del brillo escénico a lo humano

Mientras Amante del show exploraba una faceta más performática, El brillo que queda se enfoca en lo íntimo y lo cotidiano.

“El disco anterior celebraba el escenario, el glitter, el personaje. Ahora nos interesa lo que queda después: la persona que despierta tras el ‘after’, lo humano, las relaciones que no se concretan y duelen. Son historias más terrenales y melancólicas”, señaló.

Esta transición también ha impactado su propuesta en vivo, llevando al dueto a replantear su espectáculo.

Un nuevo show en camino

Como parte de esta nueva etapa, Valsian ha decidido ajustar su calendario de presentaciones para desarrollar un show que represente fielmente el nuevo material “Tomamos la decisión de posponer algunas fechas porque queremos traducir este disco al escenario. Estamos en una transición: ya compartimos nueva música, pero aún no podemos presentarla como queremos”, explicó Guerrero.

El dueto ya trabaja en un espectáculo renovado que combinará los temas de El brillo que queda con canciones anteriores.

Próximas fechas Valsian mantiene una serie de presentaciones confirmadas en distintas ciudades del país: 2 de julio — Puebla — Beat 803 3 de julio — Xalapa, Veracruz — Cauz 17 de julio — Querétaro — MACQ 18 de julio — León — Top Music 13 de agosto — Cuautitlán — The Shamrock 14 de agosto — Pachuca — Casa Padi

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