México recfuerza viiglancia por Mundial con drones

“Operativo Kukulcán”

Despliegue de al menos 33 aparatos de vigilancia militar para supervisar estadios, aeropuertos, hoteles de concentración de selecciones y zonas de Fan Fests

México alista un sofisticados y robusto esquema de seguridad aérea basado en drones de vigilancia y sistemas antidrones, como parte de una estrategia conjunta con Estados Unidos para resguardar las sedes del Mundial 2026 y prevenir incidentes durante los encuentros deportivos.

El operativo estará coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza Aérea Mexicana mediante el denominado “Operativo Kukulcán”, que contempla el despliegue de al menos 33 drones de vigilancia militar para supervisar estadios, aeropuertos, hoteles de concentración de selecciones y las zonas destinadas a los Fan Fests.

Las autoridades informaron que el monitoreo aéreo permitirá detectar movimientos sospechosos y reforzar la vigilancia en puntos de alta concentración de personas, especialmente en las ciudades sede de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Como parte del dispositivo, el Ejército mexicano contará con unidades especializadas equipadas con tecnología de inhibición de señal capaz de neutralizar de manera inmediata cualquier dron no autorizado que invada espacios restringidos durante los eventos mundialistas.

La estrategia de seguridad no se limitará a los recintos deportivos. También se extenderá a sitios turísticos de relevancia internacional, como la zona arqueológica de Teotihuacán, donde se espera una importante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

En tierra, el operativo será complementado con la participación de elementos de seguridad pública, Guardia Nacional y nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas perros robot destinados a tareas de vigilancia y reconocimiento.

Las autoridades emitieron además una advertencia para aficionados y operadores de drones civiles, al recordar que estará estrictamente prohibido volar estos dispositivos en las inmediaciones de los estadios y zonas de seguridad durante los días de partido.

Quienes incumplan las restricciones podrían enfrentar el aseguramiento de sus equipos, sanciones económicas e incluso detenciones, como parte de las medidas implementadas para garantizar la seguridad del evento deportivo más importante del mundo.

Con este despliegue tecnológico, México busca ofrecer condiciones óptimas de seguridad para jugadores, visitantes y millones de aficionados que seguirán de cerca la Copa Mundial 2026.

México prepara uno de los mayores operativos de seguridad

Documentos de adquisiciones militares revisados muestran compras de componentes, baterías y refacciones para plataformas DJI Matrice 350 RTK y Mavic 3 Thermal, dos de los modelos más utilizados actualmente por corporaciones tácticas, fuerzas armadas y cuerpos de inteligencia en distintos países.

La Matrice 350 RTK es una aeronave táctica fabricada por la empresa china DJI,

especializada en plataformas de seguridad, vigilancia e inspección estratégica. uede operar hasta 55 minutos de vuelo, soportar condiciones meteorológicas adversas y transportar distintos sensores simultáneamente.

Su principal ventaja táctica es el sistema RTK, tecnología de posicionamiento satelital de precisión centimétrica utilizada para reconocimiento, cartografía y operaciones donde se requiere navegación extremadamente estable.

El dron puede integrar cámaras térmicas, sensores nocturnos, zoom de largo alcance y transmisión en tiempo real.

Eso permite detectar movimiento humano, vehículos o actividad irregular durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Fuentes de seguridad consideran que plataformas como la Matrice 350 RTK son utilizadas actualmente para vigilancia de instalaciones estratégicas, protección de rutas, seguimiento de convoyes, reconocimiento aéreo y monitoreo perimetral.

La Defensa también adquirió componentes para drones Mavic 3 Thermal, otra plataforma fabricada por DJI, pero diseñada para operaciones más rápidas, compactas y móviles.

El Mavic 3 Thermal incorpora cámaras térmicas capaces de detectar calor humano, identificar movimiento nocturno y generar reconocimiento inmediato sobre zonas urbanas o rurales.

Su tamaño compacto permite despliegue rápido desde vehículos tácticos o unidades terrestres.

Aunque físicamente parece un dron comercial pequeño, especialistas consideran que el Mavic 3 Thermal modificó las capacidades operativas de cuerpos militares y policiales porque permite vigilancia aérea inmediata sin necesidad de helicópteros.

En operaciones urbanas, un solo operador puede desplegar reconocimiento aéreo sobre estadios, hoteles, rutas o concentraciones masivas en cuestión de minutos.

Los documentos de adquisiciones revisados muestran compras de 36 baterías para Matrice 350 RTK y otras 36 para Mavic 3 Thermal, además de aspas para ambos sistemas.

Las cantidades reflejan capacidad de operación prolongada

En plataformas tácticas, las baterías representan uno de los principales consumibles operativos debido al desgaste generado por vuelos constantes, entrenamiento y despliegues continuos, de acuerdo con fuentes militares.

Las compras aparecen en medio del fortalecimiento de capacidades tecnológicas rumbo al Mundial de Futbol 2026, torneo que obligará a México, Estados Unidos y Canadá a desplegar el mayor dispositivo de seguridad en la historia del futbol.Pero detrás de esa seguridad mundialista existe una preocupación creciente y es el uso criminal de drones.

Durante los últimos años, organizaciones criminales mexicanas evolucionaron desde el uso de drones comerciales para vigilancia hasta plataformas adaptadas para lanzar explosivos improvisados.