¿Quién habló el domingo?, ¿la Presidenta de México o la activista del CEU?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

No fue necesario que mencionara al presidente Donald Trump, el mensaje fue claramente para él… y, para confirmar que el refrán que dice que el león cree que todos son de su condición tiene base cierta, la presidenta Claudia Seinbaum acusó al mandatario de EU de usar a su Departamento de Justicia y tribunales para montar un proceso sin base contra un gobernador, un senador y un alcalde y otros 7 funcionarios de Sinaloa por supuestas vinculaciones con el Cártel de Sinaloa, cuyo fin real es manipular el caso para posicionarse ante sus elecciones internas de noviembre próximo y para influir y maniobrar las elecciones de 2027 en México.

Dijo Sheinbaum:

“… debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima (si las denuncias presentadas de detención y extradición): ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas…

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero, hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México… eso no lo podemos permitir”.

La mandataria induce que las acusaciones de la justicia de EU de vinculaciones, de ser parte del Cártel de Sinaloa contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, -todos ciertamente electos, pero lo que no dijo es que ese triunfo suyo fue gracias a la intervención de Los Chapitos, según se denunció desde el mismo día de ese proceso- es para avalar una injerencia directa de EU en México:

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de “que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos”, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia… es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas…

“Primero -hay que tenerlo claro- vienen por unos, luego por otros… hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México”.

¿Neta, ese es el fin de la denuncia de las principales instituciones de Justicia de EU del 28 de abril pasado contra el gobernador Rocha Moya y otros 9 cómplices? ¿Para esto el presidente Donald Trump ha armado todo su esquema de combate contra cárteles esencialmente 6 de ellos mexicanos? ¿Entonces todo lo que ha hecho Trump contra el fentanilo y contra las drogas como la integración del Escudo de las Américas es puro cuento tan sólo para meterse en las elecciones mexicanas del 2027? ¿Por eso el Departamento de Justicia de EU -no una oficinita de NY- va a emitir más órdenes de aprehensión contra, dicen, 4 gobernadores de Morena y un centenar de sus colaboradores por estar vinculados al narco?

Campaña mediática

La mandataria ve que detrás de la denuncia presentada contra Rocha Moya y 9 socios, y las que vienen, existe una campaña mediática de conservadores internos y externos que busca cambiar la percepción pública.

“Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales”.

Y ésta se realiza esencialmente, afirma Sheinbaum, vía medios digitales, desde plataformas globales, donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos, con una capacidad de influencia a través de algoritmos sin precedentes en la historia humana.

“Y en ese terreno, lo que está en disputa no es solo la política, sino lo que quieren hacer es cambiar la percepción de la realidad…

“Detrás se articulan los intereses de los sectores conservadores extranjeros y nacionales que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la Transformación, respaldada por mayorías populares.

“La soberanía se vive en el territorio, pero también -hay que ser claros- se vive en la información.

“Por eso (pidió), hay que estar alertas, informar desde el territorio, platicar con las familias, no dejarse llevar, y entender que esta es una nueva forma de manipulación.

“Esta campaña a la que me refiero se intensificó después de que, el pasado 19 de abril, se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial, y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República”.

Los hechos indican que el operativo en que participaron los 4 agentes de la CIA -dos de ellos murieron junto a 2 funcionarios de investigación de Chihuahua en un accidente carretero-, agentes mexicanos y un contingente de la Defensa Nacional fue no para visitar ese meganarcolaboratorio sino para destruirlo.

La FGR llegó después para levantar acta de lo hecho. Nada más. El golpe lo dio el gobierno de Maru Campos. Por eso andan tan ardidos en Morena y la 4T.

Luego de las acusaciones tipo CEU de injerencismo de Sheinbaum contra Trump seguro vendrán respuestas.

Ya veremos cuáles serán. No creo que sean superficiales.

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