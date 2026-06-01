Los dichos de la Presidenta

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Ahora si se descosió la Presidenta Claudia Sheinbaum y adoptó una posición radical, arrasando con lo que encontrara en su camino

Despotricó contra la injerencia extranjera, aunque se guardó de señalar al presidente Trump de ser quien la propicie.

Eso sí, Sheinbaum Pardo no se guardó nada y arremetió contra los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, los que cayeron de nueva cuenta en su radar, por participar en el mitin de apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El último día de mayo fue propicio para que la Presidenta de México sacará todo lo que mantenía contenido y reanimara sus sistemáticos ataques a la oposición y a la posibilidad de que se diera en México una intervención extranjera.

Regresó al radicalismo que usaba López Obrador y hasta le sirvió de bandera el tabasqueño para lanzarse en contra de Fox, al que acusó de ser quien propició el desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Claudia no se midió en sus expresiones y la llevó al villano favorito de la 4T, Felipe Calderón, al que le recordó su relación con Genaro García Luna. La Presidenta aprovechó el supuesto evento de festejo de su triunfo electoral en junio de hace dos años, para hacer un resumen de su gestión.

Aseguró que el pueblo de México seguirá siendo el motor de la transformación nacional.

Sacado de la chistera de un mago, el mitin parecía más que nada uno de partido y no de una Jefa de Gobierno.

Fue el pretexto idóneo para contrarrestar la marcha de apoyo a Maru Campos y le pusieron la ocasión para arremeter contra los ex presidentes panistas.

Claudia recordó aquellos tiempos del priismo en que decían que había tres sores que dejaba el antecesor al Presidente en turno y que cuando se complicara la situación, abriera el primero que decía échale la culpa al pasado de lo mal que están las cosas.

Y es que, con la elección federal del 2027, donde también se renovarán 17 gubernaturas, ella inició la ruta hacia los comicios.

No es el mejor tiempo para la Presidenta de México, ya que el gobierno pasa por momentos difíciles, entre ellos la presión estadounidense para extraditar a 10 personajes del gobierno de Sinaloa que, supuestamente, están ligados a la delincuencia organizada, incluido el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

El mitin del domingo 31 de mayo le sirvió a la Presidenta Sheinbaum Pardo para recuperar la tribuna discursiva y endurecer su ofensiva en contra de aquellos que se consideran los malos de la película. Quedó claro que defenderá a costa de lo que sea a sus aliados, sin importar el desgaste que pueda sufrir.

********

El domingo en el evento popular del Monumento a la Revolución al ahor exsecretario de Organización de Morena, pues este ya empezó a hacer notoria su presencia en Tabasco, donde disputará una diputación federal…Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cumplieron su promesa y ya están de vuelta en la CDMX, hasta que le cumplan su pliego petitorio.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com