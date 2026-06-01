Alcanzan atletas de Q. Roo 83 oros en Olimpiada Conade

Patines Sobre Ruedas sumó 36 preseas

Rompen la marca histórica del estado caribeño en esta competencia nacional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tlaxcala.- Las y los atletas quintanarroenses continúan logrando importantes resultados en la Olimpiada Nacional Conade 2026 y, durante el cierre de actividades de la disciplina de Patines Sobre Ruedas, el equipo estatal reafirmó su hegemonía en esta especialidad y por segundo año consecutivo finalizó como el mejor estado de la disciplina de Patinaje de Velocidad, al concretar un total de 36 medallas, las cuales fueron 16 de oro, ocho de plata y 12 de bronce.

Además, con estos aportes las y los atletas de Quintana Roo llegaron a 83 metales dorados en el medallero general de la justa, superando la marca de 79 preseas de oro obtenidas en la edición 2024, la cual era hasta entonces la mejor en la historia y, con ello, las y los deportistas quintanarroenses estarán imponiendo una nueva marca de oros obtenidos, cuando aún falta por disputarse las disciplinas de Gimnasia Artística y Surfing.

Pasando a la última jornada de Patinaje de Velocidad, el equipo hizo frente a las pruebas de Vuelta al Circuito y Maratón, realizadas en la Avenida 16 de Septiembre, a un costado de la catedral de Apizaco, Tlaxcala; la suma fue de dos preseas de oro, una de plata y una de bronce.

El primer metal dorado para el equipo quintanarroense en la última jornada se lo agenció la playense Vivian Michelle Morfín Castañeda, en la prueba Vuelta al Circuito, categoría Junior, con un registro de 36.699, cerrando con cinco preseas de oro.

La otra medalla dorada la conquistó Mia Abelicia Aguillón Cruz, en la prueba de 16 Kilómetros de la Maratón en la Juvenil Menor, con marca de 28:35.991, lo que fue su cuarto metal dorado de la justa.

En tanto, Luis Arturo Hernández Cruz ganó la medalla de plata en Vuelta al Circuito, categoría Juvenil Mayor, con un tiempo de 33.830.

Finalmente, Nicolás Ayala Carrillo se quedó con la medalla de bronce en 6 Kilómetros Salida Masiva, categoría Infantil, con 10:32.1.

Con este resultado, por segundo año consecutivo, Quintana Roo se alzó como el mejor estado en la disciplina de Patinaje de Velocidad, superando a las entidades de Jalisco y Ciudad de México.

13 en halterofilia

El Equipo Varonil de Quintana Roo de Levantamiento de Pesas tuvo un buen arranque de competencias en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, esto luego de concretar 13 preseas, de las cuales fueron ocho de oro, una de plata y cuatro de bronce, durante la acción que se realizó en el Auditorio Amado Nervo.

A través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), presidida por Jacobo Arzate Hop, se prioriza a las y los atletas para que cuenten con las herramientas necesarias para que puedan cumplir con sus compromisos deportivos, destacaron.

Entre lo más destacado de la jornada, resaltó el oriundo de Cozumel, Darvin Ariel Pech Gómez, quien se alzó como campeón nacional en la categoría Sub-23 de los 71 kilos, conquistando tres oros, en arranque (124 kg), en envión (151 kg) y en total (275 kg). Con esto, el pesista quintanarroense cerró su ciclo dentro de esta justa y se despidió siendo campeón indiscutible.

“Vine a cerrar mi ciclo como campeón, y me voy tranquilo porque di todo en la plataforma. Este triunfo es para mi familia y para todo Quintana Roo”, declaró el atleta al término de su participación.

Por otro lado, otro quintanarroense que brilló con luz propia y se alzó con tres metales dorados fue Jesús Fernando Xool Pech dentro de la categoría Sub-20 de los 65 kilogramos, esto al hacer buenas marcas en las pruebas de arranque con 115 kilos, envión con 140 kilos, para un total de 255 kilogramos.

Por otro lado, el experimentado chetumaleño Herseleid Antonio Carrazco Cetz, en la categoría Sub-23 de los 65 kilos, subió al podio en tres ocasiones con dos oros y una plata, esto luego de levantar 118 kilos en arranque, 153 kilogramos en envión y 271 kilos en total.

En más resultados, también resaltó el quintanarroense Axel Mendoza Sánchez en la Sub-23 de los 60 kilos, esto al adjudicarse tres metales de bronce al levantar 102 kilos en arranque, 131 kilogramos en envión, para un total de 233 kilos.

Finalmente, en la categoría Sub-15 de los 48 kilos, el joven Joseph Vladimir Alayon se colgó al pecho una presea de bronce en la prueba de envión, alzando 85 kilos.

Atletas de Quintana Roo llegaron a 83 metales dorados en el medallero general de la justa, superando la marca de 79 preseas de oro obtenidas en la edición 2024, la cual era hasta entonces la mejor en la historia y, con ello, las y los deportistas quintanarroenses estarán imponiendo una nueva marca de oros obtenidos.