Empleos en QR: Mundial, un gran detonante económico

Más de tres mil empleos se abrirán en el Caribe mexicano

La fiebre del futbol no solo se vivirá en las canchas. En Quintana Roo, el Mundial se traduce en una oleada de oportunidades laborales que promete dinamizar la economía local durante el verano. Más de tres mil empleos temporales se abrirán en el Caribe mexicano, impulsados por el repunte turístico que traerá consigo el torneo internacional.

El sector privado ya se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Según Tayde Rojas Campos, representante del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo (Seecat), hoteles, aerolíneas y empresas de servicios turísticos iniciaron el reclutamiento de personal para cubrir la alta demanda.

Las vacantes se concentran en el norte del estado, especialmente en Cancún, Riviera Maya y Tulum, donde se prevé que la ocupación hotelera alcance niveles cercanos a su máxima capacidad. “Los mismos hoteles ya nos están pidiendo más personal, principalmente en áreas de animación, spa y seguridad. También el aeropuerto está solicitando más trabajadores para diferentes áreas relacionadas con la seguridad y la atención a los visitantes”, puntualizó Rojas.

Aunque aún no se define cuántos de estos puestos se convertirán en contratos permanentes, la funcionaria subrayó que esta ola de contrataciones abre una ventana crucial para la inserción en el mercado laboral formal.

En paralelo, el Seecat mantiene activos sus programas de capacitación en el sur del estado. A través del esquema “Capacítate y Empléate”, en coordinación con el Cecati de Chetumal, se ofrecen talleres en panadería, plomería y mecánica automotriz. El objetivo es equilibrar el desarrollo regional y fortalecer la mano de obra calificada en sectores estratégicos.

CNTE en Q. Roo: paro indefinido

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Quintana Roo anunció que desde ayer se sumó al paro de labores indefinido convocado a nivel nacional, acompañado de movilizaciones en distintas ciudades del país.

Aurora Moguel, representante estatal de la CNTE, subrayó que el llamado no se limita al magisterio, sino que busca integrar a todos los trabajadores del sector público, con la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE. “Nosotros sí nos vamos a sumar al paro y el llamado fraterno y combativo es para todas las organizaciones que quieran hacerlo. Estaremos accionando en cada municipio”, expresó.

La decisión se tomó tras la reunión nacional del 25 de mayo en la Ciudad de México, donde se acordó impulsar un paro indefinido y marchas en todo el país. Moguel adelantó que esperan llegar al Zócalo capitalino, luego de que en su intento anterior fueron agredidos.

En Cancún, la movilización partirá de la glorieta de El Ceviche hacia el Palacio Municipal. Posteriormente, los integrantes definirán el sitio donde establecerán su campamento para continuar con el paro. La estrategia se replicará en los municipios de Quintana Roo, con la expectativa de que se sumen la mayoría de los 25 mil maestros del estado.

Sargazo cubre Playa del Carmen

Las costas de Playa del Carmen amanecieron ayer con un escenario preocupante: la arena quedó prácticamente oculta bajo una densa capa de sargazo, confirmando que la temporada crítica de recale ya está en pleno desarrollo en Quintana Roo.

Las fotografías difundidas en redes sociales desde el fin de semana muestran playas tapizadas de la macroalga, una postal que se ha vuelto cada vez más frecuente en la región. El fenómeno no solo afecta la estética del litoral, sino también la experiencia turística y los ecosistemas marinos.

De acuerdo con Esteban Amaro, coordinador del Centro de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, 65 de las 140 playas vigiladas se encuentran en semáforo rojo, con afectaciones que alcanzan las primeras cinco millas náuticas. En la zona norte, 34 playas están en condición crítica, incluyendo Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Óscar Rébora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente estatal, recordó que mayo marca el inicio del periodo más severo de arribazón, que se prolongará hasta agosto. La acumulación masiva de sargazo en la franja costera confirma que este año la situación será especialmente desafiante.

El problema no se limita al norte. En Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, se reportan 31 playas repletas de sargazo, lo que evidencia que el fenómeno impacta de manera generalizada a todo el litoral quintanarroense.

23 mil toneladas en Cancún

El Ayuntamiento de Benito Juárez intensificó sus acciones preventivas para enfrentar la temporada de lluvias y el recale de sargazo en Cancún. Con más de mil estructuras pluviales intervenidas y un acumulado histórico de 23 mil 305 toneladas de macroalga retiradas, las brigadas municipales buscan garantizar movilidad urbana y mantener las playas en condiciones óptimas para residentes y turistas.

El programa de mantenimiento opera todo el año, pero se refuerza ante el pronóstico de precipitaciones intensas. De enero a la fecha se han realizado mil 100 desazolves de pozos de absorción, además de la limpieza de 646 bóvedas pluviales y mil 362 captadores de agua en puntos estratégicos de la ciudad.

En paralelo, las brigadas costeras mantienen la limpieza de los arenales públicos. El recale de sargazo registró un incremento moderado la última semana, pero la situación se encuentra bajo control. La recolección de las 23 mil 305 toneladas se ha realizado mediante la ruta ordinaria, sin necesidad de activar protocolos extraordinarios.

La estrategia inicia cada mañana a las 06:00 horas con seis barredoras mecánicas que agilizan la remoción del alga y preservan la certificación internacional de las playas de Cancún.