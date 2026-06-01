QRoo cuenta con cifras bajas de pobreza laboral

Dinamismo económico del Caribe mexicano

Con un indicador de 19.9%, solo detrás de Baja California Sur y Baja California

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El dinamismo económico del Caribe mexicano vuelve a reflejarse en las estadísticas nacionales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo se posicionó en el primer trimestre de 2026 como una de las entidades con menor pobreza laboral en todo el país, con un indicador de 19.9%, solo detrás de Baja California Sur y Baja California, y empatado con Colima.

Este indicador refleja el porcentaje de la población cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta alimentaria básica. A nivel nacional, la pobreza laboral bajó de 33.9% a 30.7% en el último año, mostrando una mejoría en el ingreso de millones de trabajadores.

Especialistas atribuyen el buen desempeño del estado a:

– Fortaleza turística: Cancún, Riviera Maya, Tulum y Cozumel mantienen un flujo constante de visitantes.

– Recuperación económica: Tras la pandemia, el sector servicios y la construcción han repuntado.

– Dinamismo laboral: Hotelería, restaurantes, transporte y servicios siguen generando empleo formal e informal.

– Inversión inmobiliaria: El norte del estado concentra proyectos que sostienen la ocupación laboral.

Mientras Quintana Roo aparece entre los estados con mejores indicadores, entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero superan el 47% de pobreza laboral, evidenciando las desigualdades regionales.

Aunque los números son positivos, especialistas advierten que factores como inflación, aumento en rentas y costo de vida representan desafíos para mantener la estabilidad en estados turísticas.

Coparmex asegura que se cumple la “Ley silla”

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jovita Portillo Navarro, afirmó que el sector empresarial ha respondido de manera positiva a la llamada Ley Silla, con más del 95% de las empresas afiliadas cumpliendo la normativa laboral vigente.

Portillo Navarro explicó que las compañías han invertido en sillas ergonómicas para los puestos que lo requieren, asumiendo estas disposiciones como obligaciones legales y no como medidas opcionales. “El sector productivo se ha adaptado a los cambios orientados al bienestar de los colaboradores”, señaló.

La dirigente descartó irregularidades o resistencia dentro del sector, subrayando que las reformas laborales recientes buscan garantizar el bienestar integral de los trabajadores durante sus jornadas. El cumplimiento normativo, dijo, es una prioridad para los agremiados, ya que contribuye a prevenir riesgos de trabajo y fortalecer la cultura de responsabilidad empresarial.

La implementación de la Ley Silla se enmarca en un esfuerzo más amplio por mejorar el ambiente interno de las empresas, consolidando prácticas que favorecen la salud laboral y la productividad.