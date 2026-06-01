Mara Lezama y miles de quintanarroenses respaldan llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de México

Ante más de 25 mil personas reunidas en Malecón Tajamar, celebran 2 años del triunfo de la mandataria federal, quien reafirmó que México no permitirá injerencias extranjeras y convocó a movilizarse en defensa de la soberanía nacional

Cancún.- Más de 25 mil personas, encabezadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, participaron en el Malecón Tajamar en la celebración de los 2 años del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde escucharon la rendición de cuentas Honestidad, Resultados y Amor a la Patria y la convocatoria a todas y todos los mexicanos a defender la soberanía nacional.

La Presidenta enfatizó que México es una nación libre e independiente y sostuvo que su administración no permitirá injerencias extranjeras en asuntos internos. “México no acepta injerencias, somos un país libre, independiente y soberano. No nos subordinamos ni nos subordinaremos”, dijo.

En el marco del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un informe nacional desde la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, donde destacó los avances de su administración y llamó a fortalecer el proceso de transformación que vive el país.

El acto fue transmitido de manera simultánea en plazas públicas de las 32 entidades federativas, con el propósito de acercar el mensaje presidencial a la ciudadanía sin necesidad de trasladarse a la capital del país. En Malecón Tajamar, la gobernadora Mara Lezama participó en un enlace nacional.

“Desde Quintana Roo nos sumamos con una inmensa alegría, con entusiasmo y con el corazón lleno de orgullo a esta gran celebración nacional que encabeza nuestra extraordinaria presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un gobierno de honestidad, resultados, amor al pueblo y a la Patria. Hoy es un día de festejo para México”, expresó Mara Lezama.

Durante el enlace en vivo y acompañada de cientos de personas que representaron al pueblo quintanarroense, la Gobernadora expresó que hoy es un día para recordar un momento que cambió la historia de nuestro país, para celebrar la fuerza de la democracia y la voluntad de nuestro pueblo.

“Hace dos años, el 2 de junio de 2024, millones de mexicanas y mexicanos salieron a las urnas y protagonizaron una jornada histórica. El pueblo decidió continuar el camino de la transformación”, dijo.

En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este ejercicio como una oportunidad para informar a la población sobre los resultados de gobierno y refrendar los principios que dieron origen al movimiento que la llevó a la Presidencia de la República.

Quintana Roo estuvo presente en el discurso de la presidenta, con el Puente Vehicular Nichupté, el Tren Maya de Carga y la movilización de 2.5 millones de pasajeros a bordo del Tren Maya.

Entre los puntos más destacados de su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó la defensa de la soberanía nacional como un principio irrenunciable de su administración. Señaló que México mantiene una relación de cooperación y respeto con todas las naciones, particularmente con Estados Unidos, pero dejó en claro que las decisiones sobre la vida pública del país corresponden exclusivamente al pueblo mexicano y a sus instituciones.

En la parte final de su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la soberanía nacional es uno de los legados históricos más importantes del país y afirmó que su gobierno tiene la responsabilidad de preservarla para las futuras generaciones, manteniendo siempre como prioridad el bienestar y la dignidad del pueblo mexicano.

“Vamos a defender la soberanía y la independencia de México. Vamos a defender la transformación. Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo que la Patria no se vende. La patria se ama y se defiende”, citó.

Entre los puntos más destacados de su intervención, Claudia Sheinbaum colocó la defensa de la soberanía nacional como un principio irrenunciable de su administración. Señaló que México mantiene una relación de cooperación y respeto con todas las naciones, particularmente con Estados Unidos, pero dejó en claro que las decisiones sobre la vida pública del país corresponden exclusivamente al pueblo mexicano y a sus instituciones.