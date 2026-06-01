Récord histórico de lluvias y afectaciones en Chetumal

Se esperan 5 días de precipitaciones

El registro supera el máximo anterior de 96.4 milímetros alcanzado en 2010

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El sureste mexicano registró una precipitación acumulada de 147.9 milímetros en 24 horas, cifra que establece un nuevo récord histórico para un mes de mayo en el caso de Merida, según datos del Observatorio Meteorológico de la Conagua. El registro supera el máximo anterior de 96.4 milímetros alcanzado en 2010 y representa más del doble de la lluvia que normalmente cae en todo el mes.

Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, encharcamientos, vehículos varados y fallas eléctricas en distintos sectores de la capital yucateca. Fue el sexto día consecutivo con lluvias en la ciudad, mientras que municipios como Progreso también reportaron acumulados importantes.

En paralelo, Chetumal enfrentó fuertes lluvias durante todo el fin de semana. Las autoridades municipales implementaron cierres preventivos en 17 puntos de la ciudad para reducir riesgos por acumulación de agua en vialidades. Elementos de la Policía Municipal de Othón P. Blanco desplegaron operativos especiales en las zonas más afectadas, protegiendo a automovilistas, motociclistas y peatones.

Los reportes meteorológicos anticipan que durante los próximos cinco días persistirán condiciones propicias para lluvias fuertes e intensas en diversas zonas de la península de Yucatán. El fenómeno responde al ingreso abundante de humedad desde el Caribe y el Golfo de México, combinado con la interacción de sistemas atmosféricos regionales. De manera puntual, podrían registrarse acumulados superiores a los 100 milímetros.

En Chetumal, las medidas de protección iniciaron desde abril con la colocación de 1,500 metros de barrera contra el sargazo en playas. En Mahahual ya se instalan los anclajes para sujetar la malla sargacera, como parte de la estrategia para mitigar riesgos ambientales y garantizar seguridad en la franja costera.