Avanza el reordenamiento del comercio en vía pública

Proceso de credencialización en Cancún

Las autoridades locales estiman que la entrega formal de estos documentos se realice en este mes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El proceso de ordenamiento del comercio en la vía pública entró en una nueva fase: la integración de expedientes de los integrantes de la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo, conocidos como los tianguistas verdes.

Gamaliel Canto Cambranis, director de Comercio y Servicios en la Vía Pública, informó que más del 60% de los comerciantes ya entregaron su documentación y que se realizan operativos de supervisión en puntos estratégicos, como el tianguis de la Región 100, para regularizar a los rezagados.

El padrón de este grupo es el más numeroso del municipio, con más de 3,600 credenciales programadas para entregarse en un evento público durante junio, una vez concluida la validación de expedientes.

El objetivo es modernizar el sistema de identificación, sustituyendo los formatos de cartoncillo por credenciales plastificadas tipo electoral, con datos automatizados y número de padrón.

Tras atender a los tianguistas verdes, el programa se ampliará a:

– Tianguistas azules, con más de 450 afiliados.

– Sindicatos y asociaciones, que suman alrededor de 1,000 comercios.

– Comerciantes independientes, con unos 800 registrados.

En total, el padrón oficial del Ayuntamiento contempla cerca de 6,200 comercios en vía pública.

El funcionario recordó que para ejercer el comercio legalmente en la vía pública es obligatorio contar con dos documentos vigentes La credencial oficial y el tarjetón municipal.

Ambos son indispensables para evitar sanciones administrativas y garantizar la operación regulada de los comerciantes.

Venta clandestina de alcohol persiste en tianguis de Cancún

Ni los recorridos de inspección ni los operativos sorpresa han logrado frenar por completo la venta ilegal de bebidas alcohólicas en tianguis de Cancún. Pese a los esfuerzos municipales, comerciantes continúan ofreciendo productos de manera clandestina, lo que mantiene en alerta a autoridades y vecinos por los riesgos que representa para la seguridad y el orden público.

El Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó que se desplegó un nuevo operativo interinstitucional tras detectar nuevamente puestos con venta irregular. Las acciones se realizaron en zonas donde ya se habían reportado irregularidades en meses anteriores.

El secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, reiteró que la práctica está prohibida y advirtió que continuarán los operativos de vigilancia. Sin embargo, reconoció que el problema persiste pese a los recorridos constantes.

Durante las inspecciones más recientes no hubo personas detenidas; únicamente se retiraron algunos puestos instalados de forma irregular, lo que generó cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas.

Vecinos y comerciantes establecidos han manifestado su preocupación por la permanencia de estos puntos de venta clandestinos. Señalan que, además de representar competencia desleal, la comercialización de alcohol en espacios públicos fomenta el consumo descontrolado y puede derivar en conflictos, riñas o situaciones de inseguridad en colonias populares.

Mientras continúan los operativos, ciudadanos insisten en que se requieren sanciones más estrictas y vigilancia permanente para impedir que el alcohol siga vendiéndose de manera irregular en los tianguis de la ciudad.

Gamaliel Canto Cambranis, director de Comercio y Servicios en la Vía Pública, informó que más del 60% de los comerciantes ya entregaron su documentación y que se realizan operativos de supervisión en puntos estratégicos, como el tianguis de la Región 100, para regularizar a los rezagados.