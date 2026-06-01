Permitirán actividades turísticas reguladas en la Bahía de Chetumal

Impulso a la economía local.

La meta es lograr equilibrio entre conservación ecológica y desarrollo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El subsecretario de Turismo de Quintana Roo, Omar Govea Hernández, confirmó que el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (Ibanqroo) y la Secretaría de Medio Ambiente (Sema) trabajan en modificaciones al plan de manejo de la bahía de Chetumal, santuario del manatí y área natural protegida, con el objetivo de permitir actividades turísticas reguladas que impulsen la economía local.

“Lo que estamos buscando es lograr un equilibrio entre la conservación, que precisamente es la propuesta de valor que tiene este destino, y también las actividades económicas”, explicó Govea. El análisis incluye definir qué tipo de actividades podrán realizarse, el uso de embarcaciones y las zonas donde estaría permitido.

Las mesas de trabajo registran avances y se prevé que antes de fin de año se presente la propuesta de modificación.

El subsecretario destacó que este ajuste permitirá reforzar la promoción del turismo rural y comunitario en la zona sur, donde ya se han detonado proyectos en la ribera del Río Hondo, como experiencias en bicicleta en Sacxan y actividades en Ucum.

De manera paulatina, los proyectos han crecido al combinar turismo con actividades productivas, mostrando la evolución de la economía local.

Desde el inicio de la administración, la gobernadora Mara Lezama anunció un cambio en el modelo turístico de Quintana Roo, con proyectos como Maya Kaan, que se ha convertido en ejemplo nacional.

Más de 100 mil visitantes han llegado a Maya Kaan, generando una derrama económica sostenida para las comunidades gracias al tiempo de estancia y pernocta.

Govea Hernández informó que más de 60 prestadores de servicios turísticos comunitarios han sido identificados en la región, ofreciendo experiencias gastronómicas, vivenciales, hospedaje y actividades en la bahía de Chetumal.

Además, varios de ellos han recibido distintivos por la calidad de sus servicios, consolidando la apuesta por un turismo más inclusivo y sustentable.

Cancún se prepara para Summer Break

El turismo juvenil de verano comienza a llegar a Cancún con el segmento conocido como Summer Break, integrado por estudiantes de Estados Unidos y Canadá que celebran el fin de curso entre junio y agosto. A diferencia del tradicional Spring Break, este grupo está conformado por jóvenes de mayor edad —egresados de bachillerato y universitarios— que viajan en grupos organizados, acompañados por guías, y cuyo comportamiento suele ser más tranquilo, aunque también buscan diversión.

Ricardo Muleiro, director general de Cancún Jungle Tours, destacó que junio será un mes positivo porque coinciden tres factores: la llegada de los Summer Breaks, el arribo de turistas afroamericanos y el flujo adicional de visitantes motivados por el Mundial de Futbol.

Con este panorama, las empresas náuticas prevén un incremento superior al 20% en ocupación, lo que representa un repunte antes de la temporada alta de verano.

Los jóvenes buscan principalmente experiencias en botes y yates, además de actividades como: Motos acuáticas, Snorkel y buceo, paracaídas acuático.

Para atender la demanda, se han diseñado paquetes de 100 dólares, que incluyen de una a tres actividades náuticas. Además, se han firmado convenios con clubes de playa y centros de entretenimiento para ofrecer descuentos especiales.

El segmento también aprovecha su estancia para visitar parques ecoturísticos, cenotes y realizar tours a Isla Mujeres. La temporada se extenderá desde mediados de junio hasta principios de agosto.

El empresario subrayó que la presencia de turistas que acudirán a Cancún por el Mundial de Futbol reforzará aún más la afluencia en junio, consolidando una temporada animada y con expectativas de crecimiento para el sector turístico local.

El Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente trabajan en modificaciones al plan de manejo de la Bahía de Chetumal, santuario del manatí y área natural protegida, para permitir actividades turísticas reguladas que impulsen la economía.