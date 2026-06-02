Se disparan los retiros por desempleo en Afores

Gestores “vacían” cuentas

Entre enero y abril se retiraron 14 mil 474 mdp, un incremento de 28.2%, respecto al mismo periodo del año anterior

Los retiros por desempleo de las Afore mantienen una alarmante tendencia al alza impulsada principalmente por la actuación de gestores externos, además de la desaceleración económica, la debilidad de la inversión y el deterioro de sectores económicos, reconoció la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El presidente de la Comisión, Julio César Cervantes Parra insistió en la necesidad de acelerar la aprobación de modificaciones legales para corregir el mecanismo de cálculo contemplado en la Ley del Seguro Social.

De acuerdo con datos de la Consar, entre enero y abril del año en curso se retiraron por concepto de desempleo de las Afore 14 mil 474 millones de pesos, lo que representó un incremento de 28.2% en términos nominales, respecto al mismo periodo del año anterior.

Cervantes explicó que el comportamiento de estos retiros no está relacionado con la dinámica del mercado laboral, sino con la intervención de gestores que promueven el uso de este derecho entre los trabajadores.

“Finalmente, el retiro por desempleo es un derecho de los trabajadores, pero esta prestación se está asociando más bien a la gestoría externa”, señaló.

Indicó que la reforma pendiente al artículo 191 de la Ley del Seguro Social busca perfeccionar el mecanismo de cálculo utilizado para determinar el monto de retiro permitido y reducir los incentivos que actualmente aprovechan los gestores.

El funcionario recordó que la iniciativa ya había sido planteada en el Senado, aunque reconoció que su avance depende de la agenda legislativa.

La Consar advirtió que los retiros por desempleo tienen efectos directos sobre las semanas de cotización de los trabajadores. Según cálculos del organismo, un trabajador que retira el monto máximo permitido, cercano a 35 mil pesos en la modalidad tipo A, puede perder alrededor de 120 semanas de cotización, equivalentes a más de dos años de trabajo.

Cervantes señaló que esta situación puede afectar particularmente a trabajadores que alternan entre la formalidad y la informalidad, ya que las semanas descontadas pueden representar la diferencia entre alcanzar o no una pensión al momento del retiro.

Ante ello, la Consar reiteró el llamado a que los trabajadores reintegren posteriormente los recursos retirados de su cuenta individual. Explicó que este proceso puede realizarse directamente con la Afore mediante esquemas parciales o en una sola exhibición, permitiendo recuperar las semanas descontadas.

El presidente de la Consar destacó que, pese a este fenómeno, las cifras de acceso a pensión tras la reforma de 2021 muestran resultados positivos. Detalló que aproximadamente 400 mil trabajadores han solicitado una resolución de pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social desde la entrada en vigor de los cambios.

Azteca, Coppel y XXI Banorte lideran alza en retiros

Entre las Afores que registraron los mayores incrementos en retiros por desempleo destacan Coppel, Azteca y XXI Banorte, aunque todas las instituciones vieron aumentos en las solicitudes en el periodo.

En el caso de Coppel, reportó el mayor aumento con un alza de 187.3 millones de pesos, al pasar de 698.2 millones retirados en octubre de 2024 a 885.8 millones en abril de 2025.

En el caso de Azteca, los retiros crecieron en 98.2 millones de pesos, luego de que en octubre se registraron 574.1 millones y en abril de 2025 alcanzaran 672.3 millones. Por su parte, XXI Banorte registró un incremento de 32.4 millones de pesos, al pasar de 541.2 millones en octubre de 2024 a 573.6 millones en abril de este año.

Plusvalías en mayo

Por otro lado, el presidente de la Consar mencionó que se espera que el ahorro de los trabajadores haya mostrado plusvalía durante mayo, pese al escenario volátil detonado por el conflicto geopolítico en Medio Oriente.

“Este mes a pesar de la volatilidad que todavía está explicada por lo que todos sabemos que son el conflicto en Medio Oriente consideramos que va a ser un mes con plusvalías”, apuntó.

Al cierre de abril, los activos administrados por las Afores registraron un incremento de 4.1% a tasa mensual, en tanto que a nivel anual crecieron 20.6%, alcanzando 8.7 billones de pesos. Con esta cifra, el monto de activos equivale a 24.6% del PIB nacional.

Al detalle, las afores con mejor desempeño destacó Profuturo con un alza de 4.5%, Sura e InverCap con 4.45%, respectivamente.

“En términos de asignación de capital, se observó una disminución en la exposición a renta variable local, que bajó a 6.9%, mientras que la inversión en renta variable internacional aumentó a 14.1%”, mencionaron analistas de GBM en una nota para clientes.