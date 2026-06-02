Amigos Intocables con Tony Dalton

Llegará al teatro Centenario Coyoacán

La puesta en escena que conmueve y divierte

Tony Dalton vuelve al teatro en un desafío actoral; Manuel Cruz Vivas y Sebastián Dante serán Abel, mientras que, Angélica Rogel, estará a cargo de la dirección de escena

Que “la realidad supera a la ficción” es un principio que se aplica perfectamente a la historia de Amigos Intocables.

En 1993 el conde Philippe Pozzo, empresario y propietario de un importante hotel, sufrió un accidente en parapente que lo dejó cuadrapléjico; tal situación le provocó una depresión que incluso lo llevó a intentar quitarse la vida. Sin embargo, la inesperada aparición de Abdel Yasmin Sellou, quien sin ninguna preparación especializada se convirtió en su cuidador, cambió diametralmente la vida de ambos.

Tan es así que los dos escribieron sendos libros: Abdel escribió Has cambiado mi vida, y Philippe Intocable, que sirvió de base en 2011 para la película Intouchables, que se convirtió en un exitazo de taquilla, primero en Francia y luego en materialmente el mundo entero; y dio pie a tres versiones fílmicas más (EU, Argentina e India); por lo que su paso al teatro era sólo cuestión de tiempo.

Hoy, en una propuesta completamente desarrollada en México, con Morris Gilbert a la cabeza, Amigos Intocables llegará a la cartelera mexicana en el teatro Centenario Coyoacán.

La adaptación y dirección de escena es de Angélica Rogel, quien sin duda se ha colocado como una de las creativas más destacadas, versátiles y prolíficas de la actual escena nacional.

Al frente del elenco está Tony Dalton, quien regresa al teatro luego de una década de ausencia, durante la cual su carrera se consolidó a nivel internacional, en series y películas exitosas en el mundo entero. Tony da vida al complejo personaje de Felipe.

El papel de Abel será compartido por dos jóvenes histriones que, pese a su corta edad, tienen ya una sólida, versátil y reconocida trayectoria. Ellos son Manuel Cruz Vivas y Sebastián Dante.

El reparto lo completan cuatro talentosos y experimentados intérpretes: Mónica Dionne, Daniela Luján, Daniel Bretón y María Thisle.