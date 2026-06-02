Entrega el alcalde Isaac Montoya Márquez en Naucalpan remodelación de campo de futbol

“Huellas de la Transformación” número 80

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez entregó las «Huellas de la Transformación» número 80, modificando de manera radical el campo de futbol Las Torres, espacio deportivo que pasó de una cancha de tierra a una de pasto sintético con bancas, gradas, enmallado y luminarias nuevas, por lo que la comunidad de la colonia Alfredo V. Bonfil vivió un día de fiesta.

Apenas se abrió el campo, un centenar de niños y niñas con sus padres hicieron suyo este espacio comunitario que se convirtió de manera automática en un punto de encuentro de vecinas y vecinos, enmarcado dentro de la iniciativa del Mundial Social, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, programa en el que Naucalpan se constituyó como el primer municipio en inscribirse y que busca beneficios sociales y comunitarios.

El Presidente Municipal acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, así como de deportistas y servidores públicos municipales, destacó que la mejora de esta cancha, fue muchas veces requerida, pero nunca atendida y que hoy bajo la filosofía de su gobierno que nadie se queda atrás, nadie se queda afuera y que primero van las comunidades olvidadas, es que se decidió rescatar este espacio.

Enfatizó “no titubeamos al decir que, si un sitio que estaba en condiciones realmente deplorables se podía transformar y mejorar a petición de todas y de todos ustedes, era este sitio. Así que el verlo transformado, el verlo mejorado, pues es una ilusión que se volvió realidad y que me hace sentir orgulloso, decidido y realmente refrendar el compromiso de que venimos a servir al pueblo”.

En este espacio, ante el júbilo de las y los vecinos, donde se observaron casacas de todos los colores y equipos, se pudieron apreciar en el campo de la Calle Felipe Ángeles, siendo la de México la que más se lució por parte de chicos y grandes, Montoya Márquez comentó que el campo se transformó de un lugar olvidado y abandonado a un lugar próspero, un lugar de alegría, donde se regenera el tejido social.