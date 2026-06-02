Mala atención y cobros excesivos en el centro comercial La Cúspide

Ubicado en Lomas Verdes

Naucalpan, Méx.- El centro comercial “La Cúspide Sky Mall” en este municipio, es propiedad de la Inmobiliaria Inmobico S.A. de C.V., una firma mexicana que ha hecho un negocio redondo con este tipo de centros comerciales, en donde, como éste, brinda una pésima atención a quienes lo visitan. Hay robos, mala atención, cobros excesivos y hasta crímenes, señalan.

Expresó lo anterior lo señora Teresa Ríos (una persona de la tercera edad), luego de asegurar que «debido a mí discapacidad, utilizo silla de ruedas y para realizar un trámite en las oficinas administrativas del gobierno mexiquense, no servían los elevadores (llevan 3 años inservibles) y al pedir ayuda a los guardias de seguridad, sólo se concretaron en decirme que regresara después, «no somos cargadores», aseguró.

La quejosa destacó que «la autoridad competente debe de tomar cartas en el asunto, toda vez que en el centro comercial «La Cúspide» ubicado en Lomas Verdes, hay asaltos a los clientes, robo de autopartes y hasta asesinatos. Alguien debe hacer algo y contratar a personal capacitado y civilizado».

Mientras tanto, mexiquenses hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez, para contratar a personal con educación y criterio, pues los que están adscrito a la Dirección General de Recaudación del Registro Estatal de Vehículos en esta zona, son groseros y prepotentes con las personas con discapacidad que tenían su cita para recoger placas en el centro de atención en “La Cúspide”.

Finalmente, los naucalpenses hicieron un llamado a las policías municipal y estatal para reforzar la vigilancia no solo en ese centro comercial, sino en todo el territorio.