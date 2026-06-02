En Huixquilucan no hay cabida para Morena, dice Enrique Vargas del Villar

Bastión del Partido Acción Nacional

Por Arturo Baena

Huixquilucan, Méx.- El senador Enrique Vargas del Villar afirmó que este municipio se mantendrá como un bastión del Partido Acción Nacional (PAN), y, de cara al proceso electoral de 2027, reiteró su abierta aspiración de regresar a gobernar dicha demarcación.

Vargas del Villar resaltó que «el municipio ha sido gobernado consecutivamente por el PAN desde el año 2016 y así seguirá, pues las familias huixquiluquenses han recibido obras y servicios de calidad y eso es un buen punto a nuestro favor», dijo.

El legislador argumentó en entrevista que los habitantes de la localidad rechazan activamente la llegada de partidos de oposición como Morena, prefiriendo la continuidad del modelo actual.

Destacó que la ciudadanía refrenderá su apoyo al PAN debido a las acciones de los gobiernos de ese instituto político como lo son la reducción de la incidencia delictiva, altos niveles de recaudación fiscal y una gestión financiera con buena calificación crediticia.

Actualmente, el municipio de Huixquilucan es gobernado por la alcaldesa Romina Contreras, quien ha recibido múltiples reconocimientos por su destacada labor en este municipio.