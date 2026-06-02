Rechazan morenistas dar candidaturas para Atizapán o dos ex panistas

Atizapán de Zaragoza. Méx.- Una vez más, morenistas exigieron a la dirigencia de Morena negar la candidatura de ese partido a la presidencia municipal a Román Cortés y a Enrique Contreras, ambos con antecedentes en el PAN, que ha provocado críticas entre sectores de la militancia morenista, que califican su incorporación como un acto de oportunismo político. “Ellos construyeron su trayectoria política bajo las siglas del PAN y únicamente se acercaron al movimiento cuando este se convirtió en la principal fuerza electoral del país y del Estado de México”, dijeron.