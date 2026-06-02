Dalú regresa a lo esencial con Playlist para esos días nublados: Desde la raíz

Un recorrido por su evolución emocional y artística

La cantautora mexicana presenta un álbum acústico íntimo

Dalú apuesta por la honestidad sonora en Playlist para esos días nublados: Desde la raíz, un disco acústico integrado por 10 temas interpretados únicamente con voz y guitarras. El material, lanzado el 1 de junio en plataformas digitales, marca un retorno a la esencia con la que el público la conoció: composiciones íntimas y directas.

“Es una versión acústica, por eso le pusimos ‘Desde la raíz’, que es la forma en que escribo mis canciones. Me interesa que la gente conozca los temas al desnudo”, explica la artista en entrevista, quien adelantó que las versiones producidas de estos temas llegarán a finales de mes.

El proyecto también da nombre a una serie de conciertos en formato íntimo que ha llevado por distintas ciudades del país, con alta demanda y fechas agotadas.

Un viaje emocional en 10 canciones

Más que un disco, Dalú describe este trabajo como un recorrido personal. “Es un álbum donde vas a conocerte y explorar tus emociones en amor y desamor. Las canciones las escribí en diferentes etapas de mi vida; se escucha mi madurez emocional”, comparte.

El concepto del álbum funciona como una línea del tiempo emocional: “Hay amor, desamor, traición, indiferencia. Una vez que sale el disco, deja de ser mi experiencia y se vuelve de todos”.

Aunque inicialmente contemplaba 18 canciones, la selección final se redujo para mantener la esencia: “Queríamos algo más sencillo, que reflejara a la cantautora que he sido siempre”.

Catarsis y nueva etapa

El lanzamiento coincide con un momento clave en la vida de la artista. “Ahora que cumplí 30, estoy en otra etapa. Viví una epifanía, una catarsis, y quería un álbum que representara a la muchachita de 15 años que hacía canciones en su habitación”.

Este enfoque minimalista también responde a una búsqueda artística: “Es como un abrazo al alma, con canciones más susurradas. Quería transmitir lo más básico: guitarra y melodía”.

El disco nace en parte de una gira previa en la que Dalú recorrió el país sola con su guitarra. “Me fui muy a lo Ed Sheeran, y la gente escuchó mis versiones en un teatro. Era muy distinto a lo que había hecho antes”.

Esa experiencia reforzó su intención de cercanía: “Mi propósito es regresar ese contacto con el público, empatizar, conectar, vibrar y que no me sientan lejana”.

Canciones que marcan

Entre los temas más significativos, Dalú menciona algunos que han acompañado distintas etapas de su vida: “Tengo mucha conexión con canciones como ‘Piel Canela’, por lo que la gente me hizo sentir con ella”.

También adelanta sorpresas: “‘Criptonita’ es de las que más me vibran por una conexión especial, y estoy segura de que a la gente le va a encantar”. Uno de los momentos más especiales del álbum es la colaboración con Edgar Oceransky: “‘Nueva York’ es cerrar un ciclo en mi vida. Él me inspiró desde que lo vi a los 8 años”.

Tras varios años sin presentaciones, Dalú retoma los conciertos con este formato íntimo. “Ya tenía como tres años sin hacer conciertos, entonces esto es muy especial”, afirma. Además del nuevo material, incluirá canciones de su etapa anterior, como las del disco Luna.

Las próximas fechas contemplan presentaciones en el Estado de México, Tlalnepantla y un show el 16 de julio en Coyoacán, este último ya con banda completa.