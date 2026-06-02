“Grupo Tláloc” cumple 18 años de salvaguardar a los mexiquenses

Respuesta rápida ante emergencias por lluvias

Reconoce el Gobierno mexiquense el esfuerzo y dedicación de integrantes que trabajan en primera línea para proteger a la población

Naucalpan, Estado de México.- A 18 años de su creación, “Grupo Tláloc”, perteneciente a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), se consolida como la principal fuerza operativa especializada en la atención de contingencias hidrometeorológicas en la entidad mexiquense; destaca por su capacidad de respuesta, experiencia y compromiso con la protección de la población.

Creado en 2008, este grupo inició operaciones con un equipo de motociclistas encargados de realizar recorridos de monitoreo y reportar eventualidades durante la temporada de lluvias. Con el paso de los años, su estructura evolucionó hasta convertirse en el brazo operativo de mantenimiento y atención en la materia del Gobierno del Estado de México.

Hoy, Grupo Tláloc está conformado por 500 elementos, entre motociclistas, operadores de maquinaria y equipo pesado, especialistas en sistemas de bombeo y personal operativo de campo, quienes trabajan de manera coordinada para brindar atención oportuna a la ciudadanía.

Su participación dentro del Plan de Contingencias es fundamental y se desarrolla en distintas etapas. A través del Centro de Operaciones, Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), se mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y de los sistemas hidráulicos para emitir alertamientos oportunos ante posibles contingencias.

Posteriormente, los motociclistas de “Grupo Tláloc” realizan recorridos de supervisión para identificar afectaciones, evaluar daños y determinar las acciones necesarias para atender la emergencia. Con base en esta información, se despliega el personal especializado encargado de operar maquinaria pesada, equipos de bombeo y tecnología para el abatimiento de niveles de inundación y el auxilio directo a la población.

Una vez controlada la emergencia, un tercer grupo operativo lleva a cabo labores de limpieza y recuperación de espacios afectados, mediante el retiro de lodos, basura y azolve, el lavado de calles y viviendas, así como acciones de desinfección cuando las condiciones sanitarias lo requieran.