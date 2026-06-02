Pide Sheinbaum Pardo al embajador de EU en México respetar los asuntos internos

“Buena relación, pero con respeto a sobernaía”

Que el representante Ronald Johnson se quede en el tema bilateral, señala la Presidente

Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, convocara no politizar la lucha contra el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “es importante que los embajadores se queden en el tema de la colaboración; deben ser respetuosos de los asuntos internos de los países”. Insistió en que México mantiene su disposición a sostener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía.

Durante su mañanera, una breve referencia a la postura asumida por Johnson tras el discurso presidencial del domingo advirtiendo que México no acepta el injerencismo estadunidense, la mandataria dijo que coincide con una parte del planteamiento de Johnson en el sentido de que hay que trabajar conjuntamente para enfrentar estos problemas compartidos. “Buscamos la colaboración y coordinación para avanzar conjuntamente”.

Enfatizó que ninguno de los embajadores de México ya sea en Estados Unidos, en Australia o en cualquier otro país no opinan sobre los problemas internos de los países donde representan a nuestro país porque se rigen bajo el principio constitucional de la autodeterminación de los pueblos.

Por eso, reiteró: “ que el embajador se quede en el tema bilateral y respete nuestros asuntos internos. Los asuntos de México le corresponden a los mexicanos”.

En este contexto, reiteró su convocatoria “al pueblo a participar en asambleas informativas sobre la transformación y defensa de la soberanía». Sigo haciendo esta invitación “a todos nos corresponde entender lo que estamos viendo. Queremos tener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía”.

Se transforma la atención a la salud en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Gobierno de México innova y transforma la atención a la salud en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con la compra de los equipos más modernos del mundo, además de que este año, como parte del Servicio Universal de Salud, el objetivo es que todos los Centros de Salud cuenten con conexión a internet para implementar el Expediente Digital.

“Bueno, como ven, este año nuestro objetivo es que todos los Centros de Salud, todos, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, tengan internet, estén conectados; que casi todos los hospitales están conectados, pero los Centros de Salud no, y es muy importante que tengan la conectividad para poder compartir Expediente Clínico entre una unidad y un hospital. Y también para poder estar en contacto con un médico a lo mejor de un hospital o de una unidad que tiene más médicos especialistas con un Centro de Salud más pequeño.

“Entonces, la conectividad y el Expediente Único. El objetivo es que todas y todos los mexicanos tengan un Expediente Clínico Digital para que cuando se vaya al Centro de Salud ya se conozca el nombre, cuándo nació, las enfermedades que tiene, cuántas veces ha sido atendido, qué medicamentos utiliza, y eso nos va a facilitar mucho la integración de los servicios de salud para el Servicio Universal de Salud. Y lo segundo es la innovación en los tres Sistemas de Salud. No solo se trata de que haya atención gratuita, sino que sea la mejor atención. Entonces, se está haciendo una compra única de todos los equipos que requieren los hospitales, los equipos más modernos que hay en el mundo”, puntualizó en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que la ventaja de que se centralice el sistema de salud con el Servicio Universal de Salud es que se podrá atender de manera más integral a las y los pacientes, independientemente de su derechohabiencia.

Puntualizó que el sistema de salud avanza con la inauguración de 29 nuevos hospitales, alrededor de 20 Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar, la contratación de personal de la salud con mejores sueldos, las compras consolidadas y transparentes de medicamentos, así como la ampliación de las unidades para hemodiálisis.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que en 2026 se invierten 13 mil mdp para incorporar 32 mil equipos, entre ellos ocho aceleradores lineales, 11 equipos de resonancia magnética, 70 mastógrafos con inteligencia artificial y más de 100 mastógrafos. Además, informó que 8 mil 400 Centros de Salud del IMSS Bienestar contarán con internet, con una plataforma digital que integre el Expediente Clínico Digital y laboratorios.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, informó que se ponen en marcha cuatro Cuartos Azules, que se trata de salas de interpretación de mastografías con inteligencia artificial, las cuales cuentan con seis estaciones de lectura que, en conjunto podrán interpretar más de 400 mil mastografías al año, y estas lecturas se realizarán a distancia ya que contará con las imágenes enviadas desde 98 unidades y en 2027 desde 180.

Acusa CSP mucha provocación de maestros

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a una provocación los incidentes registrados durante la movilización de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México y puso en duda que quienes protagonizaron los actos de confrontación fueran integrantes del magisterio.

En su conferrencia matutina, se refirió a los hechos ocurridos al lunes, cuando maestros disidentes intentaron avanzar hacia el Zócalo capitalino, donde se instala el Fan Fest del Mundial 2026, y fueron contenidos por policías y vallas metálicas colocadas alrededor de la Plaza de la Constitución.

«Yo pienso que hubo mucha provocación, la verdad no creo que sean maestros quienes generaron la provocación, pero -bueno- hay diálogo, que es muy importante», dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la Secretaría de Gobernación mantiene abierta una mesa de diálogo con la Coordinadora para atender sus demandas.

«Y la Secretaría de Gobernación tiene una mesa de diálogo», expresó.