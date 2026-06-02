CDMX suspenderá clases el día de la inauguración del Mundial

En escuelas públicas de nivel básico y medio superior

Universidades, instituciones privadas y dependencias tendrán libertad para decidir si también interrumpen actividades

Las escuelas públicas de nivel básico y medio superior en la Ciudad de México no tendrán actividades el próximo 11 de junio, fecha marcada por la inauguración del Mundial de Futbol. La medida fue confirmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras recibir la notificación del secretario de Educación federal, Mario Delgado.

El anuncio se dio durante la apertura del Centro Internacional de Prensa para el Mundial, donde Brugada precisó que la suspensión aplica únicamente a primarias, secundarias y bachilleratos públicos de la capital. “Sólo es en la Ciudad de México, no es a nivel nacional”, aclaró.

La funcionaria explicó que las universidades, instituciones privadas y dependencias federales tendrán libertad para decidir si también interrumpen actividades. Recordó que en eventos mundialistas, especialmente cuando participa la selección mexicana, es común que empresas y oficinas reduzcan o suspendan labores.

Con esta decisión, la capital se suma al ambiente festivo que acompañará el arranque del torneo, en un día que promete paralizar buena parte de la vida cotidiana para dar paso al futbol.

CDMX prepara operativo de movilidad

A diez días del partido inaugural de la Copa Mundial 2026, la jefa de Gobierno Clara Brugada presentó un plan especial de movilidad que busca reducir la llegada de automóviles al Estadio Banorte. La estrategia contempla estacionamientos remotos, rutas de transporte eléctrico y corredores peatonales hacia la sede mundialista. “No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico”, afirmó la mandataria al anunciar el esquema.

El modelo incluye el sistema Park and Ride, con estacionamientos en Campo Marte, Santa Fe, Six Flags y el Parque Ecológico de Xochimilco. Desde ahí, los aficionados abordarán unidades eléctricas hacia el CETRAM Huipulco. También habrá traslados desde Plaza Carso hacia la zona peatonal de Santo Tomás-Santa Úrsula.

Además, se habilitarán rutas directas desde puntos icónicos como Bellas Artes, Chapultepec, el Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Universitario y San Jerónimo. Más de 120 unidades eléctricas operarán cuatro horas antes de cada encuentro.

El Tren Ligero será la columna vertebral del operativo, con capacidad para mover entre 60 mil y 70 mil personas. Se ofrecerán dos modalidades: un servicio directo para quienes tengan boleto, con descenso en la estación Estadio Azteca, y otro ordinario para usuarios habituales, aunque sin paradas en esa estación durante los partidos.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló los costos: el sistema Park and Ride tendrá una tarifa de 500 pesos por viaje redondo, mientras que las rutas directas costarán 350 pesos. Los recorridos finales hacia el estadio se harán a pie, con tiempos estimados de entre 10 y 30 minutos.

El plan también contempla conexiones con Metro y Metrobús, refuerzos en el Trolebús y ampliación de horarios en las líneas 1, 2 y 9 del Metro hasta la 1:00 de la mañana. En el polígono inmediato al estadio solo podrán ingresar vehículos autorizados, de emergencia y residentes registrados, sin estacionamiento público disponible.

Con este esquema, la capital busca que el Mundial se viva dentro y fuera del estadio, apostando por la electromovilidad y la reducción del tráfico en una de las citas deportivas más esperadas.

110 mil voluntarios rumbo al Mundial

La Ciudad de México se prepara para recibir la Copa Mundial de Futbol 2026 con un ejército de 110 mil voluntarios que fungirán como embajadores de hospitalidad y cultura. La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, informó que estas personas han sido entrenadas para orientar a visitantes sobre movilidad, sitios de interés y actividades durante el torneo.

En un evento realizado en el Auditorio Nacional, Frausto explicó que los voluntarios contarán con herramientas como el Chatbot Xoli y la guía “La pelota vuelve a casa”, diseñadas para facilitar su labor de atención. “Los voluntarios serán la cara de México ante el mundo”, subrayó.

La capital ofrecerá una amplia agenda cultural: más de 60 mil restaurantes, 180 eventos vinculados al Mundial y 30 exposiciones. Además, se instalará un Fan Fest en el Zócalo y otros 18 festivales futboleros distribuidos en parques y espacios públicos de todas las alcaldías, desde la Bombilla en Álvaro Obregón hasta el Bosque de Tláhuac y la Utopía Eduardo Molina en Venustiano Carranza.

Para garantizar un ambiente familiar, en estos festivales no se venderá alcohol, lo que también busca incentivar la asistencia a restaurantes, bares y cantinas de la ciudad. Frausto recordó que esta será la tercera ocasión en que México recibe un Mundial, y destacó que los voluntarios deberán transmitir la hospitalidad y amabilidad que caracterizan al país.

Con esta estrategia, la CDMX se posiciona como epicentro cultural y turístico del Mundial, lista para mostrar al mundo su diversidad y energía.