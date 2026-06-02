«Perfume de Gardenia» abarrota el histórico Teatro San Rafael

Un espectáculo que hace época en el teatro mexicano

Con el brillo de Rosa Gloria Chagoyán, la Sonora Santanera y un elenco de primer nivel

El legendario Teatro San Rafael, ubicado en la tradicional colonia San Rafael por los rumbos de San Cosme en la capital del país, se ha convertido de nueva cuenta en el epicentro absoluto de la nostalgia, el glamour y la tradición del entretenimiento nacional. Con una capacidad instalada para albergar a mil 600 espectadores de manera cómoda y con una acústica envidiable, este bellísimo recinto vive actualmente noches de auténtica gloria con la nueva temporada de «Perfume de Gardenia».

Este montaje es, sin temor a equivocarse, el musical mexicano de cabaret más espectacular del momento, producido de manera magistral y meticulosa por Omar Suárez. La obra está rompiendo de forma contundente récords de taquilla, logrando un lleno total en sus funciones semanales distribuidas de viernes a domingo, consolidándose como la puesta en escena favorita del público aficionado a las grandes producciones.

El cineasta y productor Rolando Fernández, esposo y manager de la experimentada y sumamente talentosa primera actriz Rosa Gloria Chagoyán, destacó recientemente con gran orgullo el impacto internacional que ha alcanzado este montaje. Fernández señaló de manera puntual que «Perfume de Gardenia» ha sido presentada tanto en México como en las principales ciudades de los Estados Unidos, registrando invariablemente un éxito sin precedentes. Este fenómeno se sostiene con gracias al despliegue técnico y humano de una compañía compuesta por más de 180 elementos.

Este magno equipo incluye en los roles principales las actuaciones de Marjorie de Sousa y David Zepeda, junto a las carismáticas Laura León y Maribel Guardia, además de la ya mencionada participación especial de Rosa Gloria Chagoyán.

Se suman actrices de gran trayectoria como Susana González, Laura Flores y la emblemática Lyn May. El peso actoral masculino queda respaldado por la experiencia de César Évora, Jesús Ochoa, Alejandro Tommasi, Cristián de la Fuente, Arturo Carmona y Julio Camejo. Por si fuera poco, el toque de galanura musical y presencia escénica lo complementan Pablo Montero y Latin Lover.

Finalmente, la comedia y el folclor mexicano —piezas fundamentales en este tipo de espectáculos de cabaret— están garantizados gracias a la participación de auténticas leyendas del humorismo y la cultura popular como Rafael Inclán, Luis de Alba y Alejandro Suárez, quienes comparten los reflectores con el querido personaje de «La Chupitos» y la influencer Kimberly «La Más Preciosa».

Un arreglo musical magistral para una estrella de la pantalla grande

El clímax absoluto de la noche, y el momento que arranca las ovaciones más ensordecedoras de la velada, llega con la deslumbrante participación especial de la gran actriz y cantante Rosa Gloria Chagoyán. La estrella, eternamente recordada y respetada por su icónico personaje de «Lola la Trailera», se integra de manera triunfal al elenco. La reconocida artista protagoniza uno de los números musicales más entrañables de la función al fusionar su innegable talento vocal y su imponente presencia escénica con la legendaria, única e internacional Sonora Santanera, agrupación que en la actualidad dirige con precisión milimétrica el maestro Toño Méndez.

El director musical de la afamada orquesta hizo un arreglo verdaderamente magistral del clásico tema «Juana la Cubana», pieza readaptada de manera exclusiva para ser interpretada en vivo por la imponente presencia y la cautivadora voz de Chagoyán. La perfecta combinación de las percusiones caribeñas, los metales vibrantes de la agrupación de toda la vida y la desbordante energía que proyecta la actriz sobre el escenario —el cual simula el místico y colorido Cabaret Mambo— desata una euforia inmediata entre los asistentes.

El innegable magnetismo cultural e histórico de esta gran obra de cabaret no solo ha convocado al público general, sino que también ha atraído de manera constante a destacadas personalidades de la vida pública, social y periodística. Entre los asistentes de honor que engalanaron la sala del Teatro San Rafael se encontró el Señor José Luis Montañez Aguilar, director general del diario impreso y digital DIARIO IMAGEN. El destacado comunicador acudió a presenciar esta magnífica obra de arte popular como un invitado especial de la producción.

Al concluir la función de fin de semana, el reconocido periodista sostuvo un cálido, emotivo y muy fraternal acercamiento con los artistas de la puesta en escena, dedicando un momento especial a su gran amiga de toda la vida, Rosa Gloria Chagoyán. El director general de Diario Imagen la felicitó personalmente, reconociendo su extraordinaria actuación que engalana el panorama contemporáneo del teatro en la Ciudad de México.

Boletos, canales de venta y recomendaciones de asistencia

Para todos aquellos amantes del entretenimiento que todavía no han tenido la oportunidad de vivir en carne propia la experiencia de este espectáculo, es indispensable adquirir sus localidades con anticipación. Si bien el día de la función es posible llegar a encontrar entradas disponibles en las taquillas del recinto, la demanda de boletos suele agotar las mejores zonas con días de antelación.

Por lo tanto, la producción ha habilitado diversas vías de acceso. La venta formal de boletos digitales se encuentra disponible de forma sumamente ágil, cómoda y totalmente segura a través de internet en la plataforma oficial del evento en la dirección electrónica: https://perfumedegardenia.mx/producto/cdmx/. De igual manera, para los públicos tradicionales, las ventanillas físicas del Teatro San Rafael permanecen abiertas para garantizar que nadie se quede fuera de esta experiencia.