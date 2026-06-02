Comparte rectora de UAEMéx experiencia de transformación institucional en foro internacional

Expuso los retos de conducir a la Autónoma mexiquense en un contexto de cambio y búsqueda de estabilidad y destacó la importancia de fortalecer el sentido social y humanista de la institución

Ciudad de México, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) participó en la inauguración del VI “Sir Enan Galaly” Seminar on Leadership Development. For New Presidents and Emerging Leaders, organizado por la International Association of University Presidents (IAUP), un espacio internacional de análisis y reflexión sobre los desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior y quienes las encabezan.

La rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, acudió a este encuentro que reúne a rectoras, rectores y titulares de universidades nacionales e internacionales para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de liderazgo en un contexto marcado por importantes transformaciones sociales, tecnológicas y educativas.

Durante la ceremonia inaugural, el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carlos Iván Moreno Arellano, señaló que las instituciones de educación superior enfrentan retos complejos, entre ellos la disminución de la confianza social en la educación superior, las dificultades de financiamiento, la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas aspiraciones de las juventudes.

Ante este panorama, destacó que el seminario tiene como objetivo generar un espacio de colaboración, discusión y reflexión profunda que contribuya a fortalecer la estabilidad institucional, afrontar los desafíos contemporáneos y reafirmar la misión fundamental de las universidades.

En su intervención, el director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México, Arturo Cherbowski Lask, subrayó que los actuales contextos demandan liderazgos universitarios capaces de ejercer sus responsabilidades con una visión estratégica sólida y de largo alcance.

Por su parte, Martha Patricia Zarza Delgado compartió que su llegada a la Rectoría de la UAEMéx estuvo acompañada por una compleja coyuntura institucional que exigió trabajar de manera inmediata para recuperar la estabilidad y garantizar el bienestar de una comunidad integrada por más de 100 mil personas.

La rectora destacó que entre los principales retos de su gestión se encuentra encabezar la primera administración dirigida por una mujer en la historia de la UAEMéx, así como fortalecer el carácter social y humanista que distingue a la Autónoma mexiquense.

En este sentido, reconoció la relevancia de formar parte de espacios internacionales como este seminario, al considerar que permiten intercambiar experiencias, conocer estrategias exitosas de gestión y reflexionar colectivamente sobre los liderazgos que demandan las universidades en la actualidad.

El VI “Sir Enan Galaly” Seminar on Leadership Development. For New Presidents and Emerging Leaders contempla un total de 15 sesiones de trabajo que se desarrollarán hasta este 3 de junio de 2026.