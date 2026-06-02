UAEMéx impulsa el bienestar menstrual con jornada universitaria de diálogo y reflexión

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional de la Higiene Menstrual, conmemorado el 28 de mayo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, realizó la Jornada Universitaria de Bienestar Menstrual, una iniciativa destinada a dignificar los procesos menstruales dentro de la comunidad universitaria y promover espacios seguros, inclusivos y libres de estigmas para las personas menstruantes.

Durante las actividades, la titular de la dependencia, Norma Baca Tavira, destacó que la menstruación debe comprenderse como una experiencia compleja, atravesada por múltiples factores sociales, económicos y territoriales.

Señaló que la apertura de espacios de diálogo permite visibilizar las desigualdades que influyen en las experiencias corporales y traducirlas en acciones institucionales concretas.

“La perspectiva territorial es fundamental. No es lo mismo menstruar en una zona urbana con acceso cercano a servicios, productos e información, que en una comunidad con menor infraestructura, trayectos prolongados, escasez de agua, baños insuficientes o inseguros, o redes de apoyo limitadas. Las condiciones cambian y, con ellas, también las formas de vivir el cuerpo, el dolor, el cuidado y la participación en la vida cotidiana”, expresó.

Como parte de la jornada se llevó a cabo la mesa de diálogo “Licencias menstruales en la universidad: retos y oportunidades”, realizada en el Ágora de Cénide de Ciudad Universitaria.

En este espacio, especialistas, estudiantes y activistas reflexionaron sobre las distintas dimensiones que atraviesan la experiencia menstrual en el ámbito universitario, abordando temas como las subjetividades asociadas a la menstruación, los costos económicos de la gestión menstrual y las propuestas estudiantiles orientadas a la construcción de políticas institucionales con perspectiva menstrual.

En este contexto, Natali Ixchel Téllez Colín, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, expuso las diversas formas en que las estudiantes viven y significan la menstruación dentro de los espacios educativos.

Por su parte, Cynthia Sánchez González, alumna de la Facultad de Economía, analizó el impacto económico que representa el acceso a productos de gestión menstrual.

Asimismo, Diana Cruz León, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, compartió experiencias sobre las iniciativas impulsadas desde el estudiantado para posicionar el tema en la agenda universitaria.