Mitin espectacular, discurso tronante… y sólo un ”tuit” del embajador de EU

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El domingo, al escuchar el discurso tronante de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el nutrido mitin en el Monumento a la Revolución -que el gobierno capitalino afirmó concentró a 180 mil asistentes-, y que fue transmitido a nivel nacional, y en especial a las plazas principales de las capitales de 30 estados, no pocos abrieron sorprendidos los ojos y exclamaron un sonoro ¡OH! esperando una inmediata respuesta del presidente Donald Trump desde Washington.

En esa intervención la mandataria acusó duramente a la ultraderecha incrustada en de La Casa Blanca, de implementar una campaña injerencista en los asuntos internos y electorales en México, disfrazada de denuncias penales al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y a 7 ex funcionarios más, todos militantes de Morena, de esa entidad, con el objetivo de convertirse en el gran elector ante el proceso electoral de 2027.

Por ello dejó en claro que ni los detendría ni los extraditaría como lo exige el Departamento de Justicia de EU -al que ella llama “una oficina” de Nueva York-, porque si lo hiciera al rato vendrán por otros gobernadores, funcionarios y políticos más.

Pero a pesar de la expectativa no hubo respuesta inmediata ni de Trump ni de nadie más desde Washington.

Apenas mereció un “tuit” del embajador

La respuesta del gobierno de Trump a toda la parafernalia cuatroteista desplegada por la mandataria mexicana el domingo pasado, llegó horas después en un mensaje emitido por el embajador de EU en México, Ronald Johnson, en sus redes sociales, con un evidente tono de enfado por intentar politizar los temas comunes de seguridad y de combate a cárteles.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, señaló el embajador.

Apenas 71 palabras, en un solo párrafo de 6 líneas de un mensaje difundido en redes para responder a casi 40 minutos de un encendido discurso que luego se difundió en un documento de casi 14 cuartillas lleno de acusaciones hacia EU por la presidenta Sheinbaum.

Si mi sabia abuela viviera, diría: “fue un estatequieto”.

Inició el juicio en NY

Lo único real en este escenario, es que la jueza Katherine Polk Failla dio inicio al juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el general mexicano en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad en el gobierno de Ruben Rocha Moya.

El primer indiciado de este caso en poder de la justicia norteamericana.

Y no se ve cómo la presidenta Claudia Sheinbaum pueda seguir intentando no proceder contra el gobernador y el resto de los acusados que incluye a el senador Enrique Inzunza y otros 8 ex funcionarios señalados el Departamento de Justicia de EU por pertenecer al Cártel de Sinaloa.

La imagen del general mexicano encadenado y vestido con el uniforme de la prisión tomada en el mismo tribunal donde se procesó y enjuició a Genaro Garía Luna, ex secretario de Seguridad en el sexenio del presidente Felipe Calderón, juicio que fue luego reiteradamente aplaudido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por su sucesora la presidenta Claudia Sheinbaum, se les revierte como un karma contra ellos.

Al igual que hoy, se presenta al general Mérida Sánchez, encadenado y preso en NY, dicen, pronto se verá al gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Será una jornada electoral tranquila y en paz: Manolo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad donde se revisaron los indicadores del mes de mayo en temas de seguridad, y las acciones y operativos que se aplicarán en la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio en Coahuila.

Ese día se renovarán 25 diputaciones locales.

En este encuentro, los partidos y las instituciones electorales se repasó la organización, el blindaje electoral, seguridad pública, protección civil y comunicación para garantizar un proceso limpio, claro, tranquilo y en paz.

Se informó que el día de la elección se instalarán mesas de trabajo en las diferentes regiones del estado, en las que estarán presentes representantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías, tanto la estatal como la federal, así como algunas otras instituciones federales, y parte del equipo del gobierno del estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Representantes del INE y del IEC explicaron las tareas operativas fundamentales que se han llevado a cabo en relación al próximo proceso electoral, con el apoyo completo, tanto de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Para participar en este proceso electoral se registraron un total de 379 candidatos y candidatas de todos los partidos y 2 independientes para contender por 16 diputaciones de mayoría relativa, y nueve de representación proporcional. Ese día podrán votar dos millones 497 mil 551 coahuilenses y se instalarán cuatro mil 275 casillas en toda la entidad.

“Está todo organizado, está todo en sintonía y coordinado”, afirmó el gobernador Jiménez.

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