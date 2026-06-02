Morena se decidió por el PAN

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El tiro está hecho y Morena ya eligió contendiente con el que habrá de disputar los resultados electorales de 2027, especialmente aquellos que atañen a la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

Los panistas fueron los seleccionados desde las altas instancias del gobierno, por lo que la ofensiva en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, habrá de incrementarse en lo futuro.

El pasado fin de semana dieron un adelanto de lo que vendrá en un futuro cercano, con las mejores cartas de cada uno de los adversarios.

Los panistas después de titubear y esconder la cara le atinaron y decidieron sacar del olvido a sus principales figuras y la jugada les prendió.

Vicente Fox y Felipe Calderón juntos, nadie se lo esperaba y ambos marcharon brazo con brazo en el respaldo a la gobernadora Maru Campos.

El efecto se sintió de inmediato y fue la propia presidenta Sheinbaum la que arremetió en contra de ellos y sacó su jugada mágica de recordar culpas pasadas de ambos, aunque no se quedó sin respuesta.

La concentración de simpatizantes de Morena en el Monumento de la Revolución, tuvo el efecto deseado y replicado en cada una de las entidades del país, con una Presidenta aprovechando el escenario para insistir en el rechazo a la injerencia extranjera y machacar con el tema de la soberanía.

Con su discurso dejó de manifiesto que la defensa de los militantes de Morena será hasta el final, sin descanso alguno.

Y es que la presidenta Sheinbaum Pardo está consciente de que ceder espacios en ese terreno produciría un inminente desplome del partido gobernante.

El efecto dominó lo tienen presente y saben que un espacio cedido, conlleva a otro y así se desmorona el castillo de naipes construido por el Movimiento de Regeneración Nacional.

Tienen muy presente lo ocurrido con el PRI que decidió actuar en contra de gobernantes corruptos y eso lo llevó a la ruina.

Por eso los altos mandos de Morena, más allá de la dirigente nacional, evitarán a toda costa que Rubén Rocha Moya y sus colaboradores o el senador Inzunza sean extraditados. Morena dejará que los sobrinos del almirante Rafael Ojeda sean procesados, pero el ex secretario de Marina no será expuesto a la justicia, como tampoco Mario Delgado, ni mucho menos Adán Augusto López y otros personajes que han sido señalados como cómplices en el caso del huachicol.

A Morena no le interesan los rumores que vienen de Estados Unidos que hablan de una nueva lista de personajes cercanos a la 4T cuya extradición sería pedida por el gobierno estadounidense.

Con tantos frentes abiertos, el gobierno y Morena se concentrarán en evitar que los resultados electorales del 2027 les marquen la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados y varias bajas en las gubernaturas.

***********

Dónde está el PRI es la pregunta que se hacen en todos lados, donde quedaron los tricolores tan enjundiosos que se ha quedado rezagados en este diferendo entre Morena y el PAN… Regresó el senador Heriberto Aguilar a cumplir con sus tareas de legislador, después de solicitar licencia por unos días, por un problema familiar.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com