Anuar Azar Figueroa encabeza preferencias rumbo a la alcaldía de Atizapán de Zaragoza

Según encuestadora Rubrum

Por Arturo Baena

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Ante la cercanía de la nominacion de candidatos a cargos de eleccion popular, diversas encuestas de opinión, destacan que el diputado del PAN, Anuar Azar Figueroa, encabeza las preferencias rumbo a los procesos electorales del 2027 para la alcaldía de este municipio.

Rubrum, la casa encuestadora especializada en medir y analizar los procesos electorales y realizar estudios de opinión pública, destacó que Azar Figueroa encabeza las preferencias con un 52.3% de apoyo para convertirse en el candidato panista a la presidencia municipal.

Sobre el particular, militantes y liderazgos panistas de este municipio, refrendaron su spoyo para que Anuar Azar sea el abanderado del PAN en el 27. Este respaldo se consolidó a través de sus acciones en favor de las atizapenses a través de programas sociales que realiza en todo el territorio.

Segun Rubrum, Azar Figueroa,supera a otros cuadros del partido en el municipio, como Paty Arévalo (25.2%) y Ana Balderas (10.1%) El diputado se encuentra promoviendo activamente programas sociales locales como el «Carnet de Apoyo al Gasto Familiar» para consolidar la presencia del partido frente a la presión de Morena en el corredor azul.

Finalmente, cabe hacer mencionar que hace unas semanas, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas y el diputado Anuar Azar, sostuvieron una reunión para reafirmar la cohesión interna y asegurar que no existen rupturas en el bastión panista.