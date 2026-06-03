Entrega gobierno de Naucalpan becas del programa “Rita Cetina”

Apoyo de uniformes y útiles escolares

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya, junto con la encargada de las Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Elizabeth Rocha Martínez, entregaron más de 1,400 tarjetas de las Becas Rita Cetina para apoyo de uniformes y útiles escolares de educación primaria, a las y los beneficiarios de los 40 barrios de Chimalpa.

En el Auditorio Ejidal San Francisco Chimalpa, el Presidente Municipal enfatizó, ante las y los beneficiarios que se trata de un programa federal impulsado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de apoyar la economía familiar de todas y todos los estudiantes de nivel básico.

Destacó que este tipo de entregas y apoyos, hoy son un derecho constitucional y que se llevan a cabo en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal para ayudar en momentos difíciles, desahogar gastos y contar con recursos o para adquirir útiles o uniformes escolares.

“Hoy accedemos a derechos, accedemos a un beneficio que será permanente; durante este periodo se va a realizar la entrega de 36,439 tarjetas, las cuales van a beneficiar a 312 escuelas de nuestro municipio. Tan solo el día de hoy se van a entregar 1,400 tarjetas. Estamos hablando de una estrategia de muy alto impacto que se desarrollará durante 15 días de trabajo continuo entre los tres niveles de gobierno», dijo.

Cada beca consiste en 2,500 pesos en una sola exhibición en los meses de agosto, para el apoyo en la compra de uniformes y los útiles escolares. También, con la entrega de tarjetas, se arrancó el programa Vive Saludable, con el cual, las niñas y los niños que fueron detectados con problemas de visión, podrán acudir a los centros de Salud Digna y de Coppel para obtener sus lentes de manera gratuita.