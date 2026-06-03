Presentan estrategia “Estadio de México, Destino Futbolero”

Desplegarán a miles de policías

Toluca, Méx.- Con una derrama económica estimada en 7 mil 960 millones de pesos, equivalente a 460 millones de dólares, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez presentó la estrategia “Estadio de México, Destino Futbolero”, que contempla acciones de seguridad y una agenda cultural y económica para posicionar a la entidad como uno de los principales destinos complementarios de la justa internacional del futbol.

En Conferencia de Prensa, a días del partido de despedida de la Selección Mexicana frente a Serbia, programado para el próximo 4 de junio, a las 20:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, donde se esperan 27 mil espectadores, autoridades estatales destacaron la infraestructura y conectividad con la que cuenta la entidad para recibir a visitantes nacionales e internacionales, a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren Suburbano Felipe Ángeles.

En materia de seguridad, el Secretario Cristóbal Castañeda Camarillo informó que para el partido de despedida de la Selección Mexicana se desplegarán más de mil 700 elementos y 30 unidades.

Además, como parte de la estrategia mundialista, más de mil 500 elementos, apoyados por 238 unidades, mantendrán vigilancia permanente en coordinación con la Guardia Nacional y policías municipales, en corredores turísticos, aeropuertos y rutas estratégicas, con respaldo de más de 5 mil cámaras con inteligencia artificial, drones tácticos, más de 49 mil botones de pánico y lectores de placas.

“El Estado de México no es la sede como tal de esta justa deportiva, pero nos sumamos al esfuerzo nacional que está haciendo todo el país para conmemorar ese evento deportivo que es tan importante, y esperamos que tanto visitantes extranjeros como nacionales y locales puedan disfrutar de estas fiestas con total seguridad”, aseveró el Secretario Cristóbal Castañeda.