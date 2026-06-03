Brindan en Coacalco espacio para la comunidad LGBTTTIQ+

Coacalco, Méx.- En el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ el gobierno local inauguró la Casa de la Inclusión Morelos ACUM, cuyo propósito es brindar a la comunidad de la diversidad sexual un espacio para la capacitación laboral, talleres culturales, actividades de activación física y otras acciones de fortalecimiento comunitario. David Sánchez Isidoro, presidente municipal, destacó que el inmueble anteriormente se encontraba abandonado y formaba parte del equipamiento de la Unidad Morelos; sin embargo, ahora abre sus puertas para promover, respetar y proteger los derechos humanos de la comunidad.