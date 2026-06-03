Maestros intensifican protesta en CDMX a 8 días del Mundial

Siguen las afectaciones a miles de personas

El gobierno federal reitera llamado a mantener un diálogo permanente y respetuoso

Tras 3 días consecutivos de protestas de maestros disidentes en la Ciudad de México y varios estados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el diálogo está abierto con maestros para atender sus demandas, especialmente de la CNTE en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas y que no se caerá en provocaciones ni represión.

Dijo que el problema con los miembros del magisterio estásiendo atendido por la Secretaría de Gobernación y la SEP, quienes tienen todas atribuciones para negociar. Señaló que no es necesario que se reúna directamente con ellos como exigen, pero no descartó que pueda haber un caso excepcional.

Por su parte, integrantes de la Coorinbnadora advierten a las autoridades federales que extenderán sus movilizaciones durante la Copa FIFA, si no cumplen sus principales demandas.

La movilización, en el marco de su paro nacional, aumenta la presión sobre los organizadores del magno evento deportivo, que ya se enfrentan a interrogantes sobre la capacidad de los aeropuertos, la congestión del tráfico y los riesgos de seguridad en algunas ciudades sede.

Representantes de la CNTE se reunieron nuevamente este miércoles ncon los secretarios de Gobernación y Educación para discutir sus demandas, mientras sus compañeros continuaban con sus protestas en varias zonas de la Ciudad de México.

En los últimos días, la CNTE ha intensificado sus protestas a nivel nacional, exigiendo cambios en la reforma que transfirió a los docentes de un sistema de pensiones público a cuentas de jubilación individuales administradas por fondos privados.

El sindicato también reclama salarios sustancialmente más altos, argumentando que el aumento salarial de 9% propuesto por el gobierno es insuficiente, así como mayor seguridad laboral y una protección laboral más amplia para los educadores.

Las movilizaciones se tornan violentas cuando los manifestantes intentan ingresar al Zócalo de la Ciudad de México y se topan con vallas puestas por las autoridades capitalinas, generando enfrentamientos entre uniformados y docentes.

Filas de hasta tres horas para entrar al Zócalo

Una fila que literalmente se extiende desde uno de los accesos al Zócalo capitalino, a un costado de la Catedral hasta la estación Allende del Metro y esperas que superan las tres horas, es el escenario que enfrentan en estos últimos días, miles de capitalinos que buscan ingresar al primer cuadro de la ciudad. Ahí, entre vallas metálicas y revisiones, se ha formado una larga hilera de ciudadanos que buscan entrar a una de las zonas más transitadas de la capital.

Muchos de quienes esperan no acudieron por decisión propia ni por interés en permanecer en la zona. Varias personas señalaron que trabajan en los alrededores del Centro Histórico y que necesitan ingresar para cumplir con sus actividades laborales. Algunos comentaron que han encontrado comprensión por parte de sus empleadores debido a las dificultades de acceso, aunque reconocieron que la situación les ha complicado considerablemente la jornada.

La larga espera ocurre en medio de las medidas de control instaladas en torno al Zócalo capitalino a raíz de las protestas de los maestros de la CNTE y para protegerla infraestructura que se instala para el Fan Fest del Mundial y las pantallas que serán colocadas en la plancha del Zócalo. Al mismo tiempo, las autoridades buscan impedir el ingreso de los maestros que mantienen protestas en la zona.

Segob hace nuevo llamado para evitar afectaciones al ciclo escolar y ciudadanía

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, informó que se hace llamado a mantener el Dialogo permanente, respetuoso y constructivo con maestras y maestros de la Coordinadora para atender sus demandas.

“Hemos expresado nuestra voluntad para continuar en la mesa de trabajo en la revisión y atención de los temas que preocupan al magisterio, reiteramos el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles que afecte la educación de niñas y niños y adolescentes de México con la culminación del ciclo escolar y la obstrucción, el libre tránsito de la ciudadanía por los bloqueos de las movilizaciones de las y los docentes.

“Hemos expresado nuestra voluntad para continuar en la mesa de trabajo en la revisión y atención de los temas que preocupan al magisterio, reiteramos el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles que afecte la educación de niñas y niños y adolescentes de México con la culminación del ciclo escolar y la obstrucción, el libre tránsito de la ciudadanía por los bloqueos de las movilizaciones de las y los docentes”, señaló.

A través de un mensaje en redes sociales, la titular de la Segob, aseguró que el Gobierno de México respeta plenamente la manifestación pacífica, pero también el libre tránsito de la población que está viendo afectados sus derechos, y se refirió a los incidentes ocurridos el pasado lunes en calles del centro histórico de la Ciudad de México.

Bloqueos de miles de docentes en al menos 10 estados

Miles de maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo se manifestaron el martes en esos estados como parte de la huelga nacional convocada por la CNTE.

Con marchas, mítines y protestas frente a sedes de Educación, los profesores exigieron la abrogación de las leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007 y del Instituto Mexica-no del Seguro Social (IMSS) de 1997; la derogación de la reforma educativa de 2012 y un aumento de 100 por ciento al sueldo base.