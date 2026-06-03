Edomex proyecta derrama de alrededor de 8 mil mdp y blinda sus rutas turísticas

Se declara listo para el Mundial 2026

Más de mil 500 elementos, 238 unidades, 5 mil cámaras inteligentes y botones de pánico reforzarán la seguridad en lugares y rutas estratégicas

Cuauhtémoc, Ciudad de México.– Con una derrama económica estimada en 7 mil 960 millones de pesos, equivalente a 460 millones de dólares, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez presentó la estrategia “Estadio de México, Destino Futbolero”, que contempla acciones de seguridad y una agenda cultural y económica para posicionar a la entidad como uno de los principales destinos complementarios de la justa internacional del futbol.

En conferencia de prensa, en el partido de despedida de la Selección Mexicana frente a Serbia, programado para el próximo 4 de junio, a las 20:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, donde se esperan 27 mil espectadores, autoridades estatales destacaron la infraestructura y conectividad con la que cuenta la entidad para recibir a visitantes nacionales e internacionales, a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren Suburbano Felipe Ángeles.

En materia de seguridad, el Secretario Cristóbal Castañeda Camarillo informó que para el partido de despedida de la Selección Mexicana se desplegarán más de mil 700 elementos y 30 unidades. Además, como parte de la estrategia mundialista, más de mil 500 elementos, apoyados por 238 unidades, mantendrán vigilancia permanente en coordinación con la Guardia Nacional y policías municipales, en corredores turísticos, aeropuertos y rutas estratégicas, con respaldo de más de 5 mil cámaras con inteligencia artificial, drones tácticos, más de 49 mil botones de pánico y lectores de placas.

“El Estado de México no es la sede como tal de esta justa deportiva, pero nos sumamos al esfuerzo nacional que está haciendo todo el país para conmemorar ese evento deportivo que es tan importante, y esperamos que tanto visitantes extranjeros como nacionales y locales puedan disfrutar de estas fiestas con total seguridad”, aseveró el Secretario Cristóbal Castañeda.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, informó que en el Estado de México más de 25 mil unidades económicas entre hoteles, restaurantes, centros nocturnos y de servicios artísticos se ubican en la zona de influencia del Mundial, y estas se estima que resulten beneficiadas, lo que fortalecerá la actividad turística, comercial y de servicios asociada a la derrama económica proyectada para la justa mundialista.

“El Estado de México, es uno de los estados con mayor infraestructura y eso va a permitir que todos los visitantes que vienen a la Ciudad de México, a propósito del Mundial, puedan tener su oferta turística y comercial más cercana en el Estado de México. Y esta infraestructura nos permite recibir a muchos visitantes”, dijo la Titular de Sedeco.

La Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), Alma Diana Tapia Maya, presentó las acciones con las que el Estado de México fortalece su estrategia de bienestar animal durante las actividades mundialistas. Destacó que la entidad fue declarada recientemente como la Capital Mundial del Bienestar Animal y que la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar” fomenta la adopción responsable y el cuidado de los seres sintientes. De manera paralela, este modelo será replicado durante el partido de despedida de la Selección Mexicana, luego de que 165 animales de compañía han encontrado un hogar.

“Dentro de esta justa mundialista, sabemos que el Estado de México es sede del partido México contra Serbia, de la despedida para nuestra selección. Es un tema muy importante acompañar a esta despedida y a este Mundial con temas de bienestar animal”, explicó Alma Tapia.

La estrategia impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez también contempla la promoción de las nuevas rutas turísticas de la flor y el mezcal, 14 Destinos Futboleros que, del 11 de junio al 9 de julio, difundirán la riqueza turística, cultural y gastronómica de la entidad en sedes como Teotihuacán, Valle de Bravo, Malinalco, Metepec, Ixtapan de la Sal y Tepotzotlán, entre otros. Asimismo, considera la promoción de más de 55 mil 600 artesanas y artesanos mexiquenses, con el objetivo de ampliar los beneficios económicos, turísticos y culturales que generará la fiesta más grande del balompié.