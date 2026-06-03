Abre la exposición interactiva “Pasión y gloria por el fútbol”

Estalla la fiebre mundialista en Buenavista

Con Enrique Borja, Manuel Negrete, Miguel España, Fernando Quirarte, Félix Cruz, Álex Domínguez y Joahan Rodríguez como invitados especiales

Por: Asael Grande

El norte de la capital ya late al ritmo del silbatazo inicial. La explanada de la estación Buenavista y el Centro Cultural del Tren Suburbano se han convertido en una auténtica fiesta del balón con la llegada de la esperada muestra inmersiva “Pasión y gloria por el fútbol”, una exposición que invita a recorrer, con emoción y nostalgia, los grandes momentos del futbol internacional y de la Selección Mexicana.

Desde el primer paso, la exhibición enciende la pasión de los visitantes con una línea del tiempo que reúne los balones oficiales de todas las Copas del Mundo, con un lugar de honor para las ediciones que hicieron vibrar a México: 1970 y 1986, dos mundiales que quedaron tatuados en la memoria colectiva del país.

Para los amantes de las camisetas, los colores y las historias que se cosen en cada jersey, la muestra ofrece una galería que es pura nostalgia futbolera: uniformes originales de leyendas internacionales y de la Selección Mexicana, desde los años veinte hasta los diseños más actuales. Ahí aparecen piezas que evocan a ídolos como Hugo Sánchez, Jorge Campos y José Naranjo, entre muchas otras joyas del archivo del balompié.

Leyendas del balombie nacional

Bajo la conducción de Toño Rosique, la inauguración de “Pasión y Gloria por el fútbol” estuvo a cargo del promotor Rodrigo Renovales, acompañado por auténticas leyendas del futbol mexicano:

Enrique Borja, histórico goleador de Pumas y América, símbolo del número 9 mexicano y tricampeón de goleo en la liga, cuyo nombre remite de inmediato a redes que se inflan y tardes de idolatría en la tribuna.

Manuel Negrete, inmortalizado por aquella volea de tijera ante Bulgaria en México 1986, un gol que sigue recorriendo el mundo en repeticiones y que muchos consideran una de las joyas más bellas en la historia de los mundiales.

Miguel España, mediocampista de carácter y orden, parte de aquella generación ochentera que defendió con entrega la camiseta tricolor y que se volvió referente de liderazgo en la cancha.

Fernando Quirarte, zaguero emblemático del futbol mexicano, recordado por su solidez defensiva y por aportar goles clave desde la línea de atrás, prueba de que la garra también se escribe desde la defensa.

Félix Cruz, otro representante de la vieja guardia tricolor, que aportó talento y compromiso en una época donde la Selección comenzaba a construir su identidad moderna rumbo a las grandes competencias.

Álex Domínguez, elemento que formó parte del proceso mundialista y de la generación que llevó la camiseta nacional con orgullo en canchas nacionales e internacionales.

Joahan Rodríguez, mundialista en Corea-Japón 2002, mediocampista que supo ganarse un lugar en la Selección y vivir en carne propia la intensidad de disputar una Copa del Mundo.

Un rincón para los amantes del futbol

A ellos se sumaron Ceci Fallabrino, CEO de Grupo UPAX, y la invitación especial de Alessandra Rojo de la Vega, titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, quienes dieron el toque institucional y emotivo a la ceremonia.

“Yo crecí en Argentina, y recuerdo perfectamente el Mundial que viví en 1978, era una niña, pero recuerdo la emoción que se sentía en todos lados, y mi familia se reunía alrededor de la televisión, eso es el fútbol, tiene la capacidad de reunir generaciones, países, emociones como pocas cosas que el fútbol genera en el mundo; hace muchos años México se convirtió en el hogar del fútbol, mi corazón es mexicano, es mi segunda casa, y estoy segura que lo que viene para México será historia, por tercera vez, México será sede de una Copa del Mundo, y eso significa más que fútbol, México estará al frente de los ojos del mundo, representa la emoción que compartiremos al mismo tiempo, por ese este museo cobra tanto sentido, un museo de objetos históricos, de momentos que marcaron generaciones enteras”, comentó Ceci Fallabrino, CEO de Grupo UPAX.

México de cara a la cita mundialista

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega destacó que “Pasión y Gloria por el fútbol” es una exposición que llega en el momento perfecto, cuando México vuelve a mirar hacia una nueva cita mundialista. “Es una exposición increíble, en el corazón del país, aquí en Cuauhtémoc, gracias a las leyendas del fútbol, un orgullo de México ante el mundo; el fútbol hace que todo el país sienta lo mismo al mismo tiempo, y eso es muy poderoso”, expresó. También subrayó que el museo reúne camisetas, objetos históricos y momentos que marcaron generaciones, porque “todos tenemos una historia relacionada con el fútbol”.

Uno de los espacios más impactantes de la muestra es la recreación exacta de los míticos vestidores del Estadio Azteca, una experiencia que transporta al visitante al instante previo al gran partido, cuando los nervios, la adrenalina y la ilusión están a punto de estallar.

La experiencia también incluye proyecciones de video, productos nostálgicos lanzados por distintas marcas durante los Mundiales y réplicas de las medallas de plata y bronce obtenidas por la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos, piezas que completan un recorrido cargado de historia y orgullo.

Para quienes alguna vez soñaron con narrar un gol inolvidable, la exposición instaló cabinas de grabación profesionales donde el público puede poner voz a las jugadas más emblemáticas del fútbol. Ahí resuenan, en la memoria y en la emoción, los ecos de narradores legendarios como Ángel Fernández, Luis García y Raúl Orvañanos.

La experiencia sensorial se complementa con una sala de cine 3D que proyecta momentos memorables del balompié mundial, para cerrar con una imponente galería de trofeos que exhibe réplicas oficiales de las Copas del Mundo y medallas olímpicas.

La exposición permanecerá abierta todos los días, en un horario de 11:00 a 20:00 horas, y extenderá su estancia hasta el 19 de julio de 2026, pensando en el ambiente mundialista que ya comienza a encender motores.

El costo de entrada general es de $200 MXN. Además, los organizadores anunciaron un 50% de descuento permanente para adultos mayores con credencial del INAPAM y para usuarios que presenten su tarjeta activa del Tren Suburbano. Los boletos ya están disponibles en taquilla y a través de la plataforma digital Passline México.