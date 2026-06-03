Reanudación de guerra “a gran escala», si hay más ataques a Beirut, advierte Irán

Sigue la tensión en Oriente Medio

Canciller agrega que no hay “ningún progreso tangible” en negociaciones con EU

Irán advirtió este miércoles que un ataque a Beirut desencadenaría una «reanudación a gran escala de la guerra» en Oriente Medio, en un momento en el que Israel intensifica las operaciones contra el grupo libanés proiraní Hezbolá.

«Cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala de la guerra», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia de noticias Tasnim. «Nuestras fuerzas armadas están preparadas para atacar a Israel si ataca Beirut», añadió.

“Ningún progreso tangible”

Abás Araqchi afirmó también que no hay “ningún progreso tangible” en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra

“Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación”, declaró el canciller

Indicó además que «el regreso a la mesa de negociaciones está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región».

Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

Por su parte, e presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista publicada este miércoles.

«Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas», declaró Trump en el podcast ‘Pod Force One’ del New York Post.

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de iraní después de que el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán acabara con la vida de su padre, Alí Jameneí, quien lideró el país desde 1989. En los ataques también fallecieron otros miembros de su familia.