Investiga EU a 2 gobernadores más de Morena, según LA Times

Supuestos vínculos con el crimen organizado

Que les han sido revocadas las visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal y les da permisos especiales

De acuerdo con el periódico Los Angeles Times, el gobierno de Estados Unidos está investigando a los gobernadores de Sonora, Alfonso Duraz, y de Tamaulipas, Américo Villarreal (ambos de Morena), por sospechas de tener vínculos con la delincuencia organizada.

La investigación se da en el marco de la campaña del gobierno de Donald Trump contra altos funcionarios mexicanos ligados al narco, de acuerdo con el reporte del medio estadounidense, atribuido a múltiples fuentes.

Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

El medio señala que Durazo viaja a Estados Unidos con regularidad para recibir tratamiento especializado por una afección médica, gracias al programa de libertad condicional en el que se encuentra y que, detalla, suele reservarse para personas que cooperan con las autoridades. Los Angeles Times añadió que contactó a la oficina de Durazo para solicitar comentarios, sin suerte.

Mientras que la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible (huachicol), dijeron al diario fuentes cercanas al caso, quienes indicaron que Villarreal también cuenta con la libertad condicional por beneficio público significativo.

Los Angeles Times citó una declaración de Villarreal en la que negó haber cometido alguna irregularidad y calificó las acusaciones de falsas, sesgadas y carentes de pruebas. Afirmó que, como funcionario público, siempre ha actuado con transparencia y responsabilidad, y ha respetado la ley.

En abril pasado, el Departamento de Justicia de EU acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.

Cabe recordar que en ese caso un gran jurado en Nueva York emitió la acusación en contra del ahora gobernador con licencia, también morenista, lo cual llevó a la solicitud de su extradición por parte del gobierno estadunidense.

Programa “Parole” para los dos gobernadores

De acuerdo con las fuentes de los periodistas, a Durazo, exsecretario de Seguridad Publica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le fue negada una visa, pero viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial estadunidense empleado para individuos que están cooperando con seguridad publica.

“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”, de acuerdo con la investigación dada a conocer este miércoles.

En el caso de Américo Villarreal, actual mandatario estatal, también contaría con ese permiso especial y «cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses», según la investigación de los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum.

De acuerdo con los periodistas, cuando el secretario de Seguridad Interna estadounidense , Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo pasado, le dijo que el gobierno del presidente Donald Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a EU.

Sheinbaum, afirman Fisher y Linthicum, respondió que el destino del gobernador se determinará en México, y que “le advirtió a Mullin que acusaciones estadunidenses adicionales contra líderes electos serían considerados interferencia política en los asuntos de México”.

Durazo y Américo se defienden

Al respecto, en una declaración a los reporteros sobre el asunto, el gobernador morenista de Tamaulipas calificó de falso toda acusación en su contra.

Mientras que una vocera del gobierno de Alfonso Durazo dijo que «es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times», y rechazó cualquier señalamiento sin sustento.

De acuerdo con la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de alguna investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Apenas el domingo pasado, la presidenta Sheibaum dijo en su discurso en el Monumento a la Revolución, a dos años de su triunfo electoral, que «primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”.

Retiro de visas, el método de presión

Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que México está gobernador por los cárteles del narcotráfico, algo que el gobierno mexicano ha negado reiteradamente.

En este contexto y como parte de su combate a los cárteles, el gobierno de Trump ha buscado nuevas herramientas de presión a diferentes gobiernos, entre ellos el mexicano, como el retiro de visas tanto a funcionarios en activo como a exfuncionarios.