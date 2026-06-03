Elige pleno del TSJ a las personas magistradas que se integran a la Sala Constitucional de la CDMX

El órgano jurisdiccional estará conformado por 4 mujeres y 3 hombres, presidido por el magistrado Jorge Ponce Martínez

A la sesión pública asistieron magistrados presidentes del TDJ y del OAJ; Nicolás Jerónimo Alejo y Jorge Guerrero Meléndez; así como la secretaria de la Contraloría General de la CDMX, Nashieli Ramírez

En sesión ordinaria de Pleno Público del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezada por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, se eligieron a las magistradas Nadia Sierra Campos, Martha Patricia Tarinda Azuara y a los magistrados Jovanni Alan García Camacho y Óscar Medina Alonso para integrarse a la Sala Constitucional.

Con un proceso de elección a través de un sistema de boletas y urna, las 79 personas magistradas integrantes del Pleno sufragaron para que los ganadores se sumen a este órgano jurisdiccional, desarrollando una responsabilidad bifuncional, ya que tres de ellos seguirán en sus salas penales; y la magistrada Sierra Campos se mantendrá en su sala de materia Familiar.

En concordancia con la transparencia, la Primera Secretaria de Acuerdos del Pleno del TSJCDMX leyó en voz alta cada uno de los votos marcados y mostró ante una cámara todas las boletas. La magistrada Tarinda Azuara obtuvo 76 votos; el magistrado García Camacho obtuvo 74 sufragios; en tanto, Medina Alonso y Sierra Campos recibieron 72 votos a favor.

El presidente del TSJ, magistrado Rafael Guerra Álvarez, les tomó la protesta de ley a las cuatro personas que se integran a la Sala e informó que se suman a las magistradas María Rosario Marenco Ortega y Cruz Lilia Romero Ramírez; así como al magistrado presidente del órgano, Jorge Ponce Martínez.

Guerra Álvarez subrayó la presencia de personas integrantes y los presidentes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrado Nicolás Jerónimo Alejo; y del Órgano de Administración Judicial (OAJ), magistrado Jorge Guerrero Meléndez; además, agradeció la asistencia de la secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

Cabe destacar que el periodo de registro de las y los candidatos a ocupar un espacio en la Sala Constitucional se realizó del 19 al 25 de mayo, en donde se precisó que quedarían en la posición quienes obtuvieran la mayoría simple de votos.

Previo a finalizar la sesión, el Magistrado Presidente instruyó que se informara sobre el resultado a la Jefa de Gobierno, a la Mesa Directiva del Congreso, y se publique en el Boletín Judicial y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.