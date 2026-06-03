Desplome morelense

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El estado de Morelos, otrora pujante entidad con importantes complejos turísticos, con balnearios, fraccionamientos residenciales y fuerte floricultura, hoy su economía agoniza, sumida en la inseguridad y la violencia.

Por desgracia, la entidad vecina es el tercer estado más violento del país, con 102 homicidios dolosos tan sólo de enero a marzo de este año y, de ellos, 34 son mujeres, pero sólo 8 se aceptan como feminicidios.

Lo peor es la percepción de inseguridad, el 90 por ciento de su población se siente insegura. “Vivir aquí es un riesgo alto”, dicen en Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Yautepec o cualquier otro municipio.

Esta triste realidad, acrecentada en la última década, tiene un grave efecto en la economía de Morelos, con un crecimiento por debajo de la media nacional, de suyo raquítico, y se sabe que, por cada punto que sube la percepción de inseguridad, cae un 0.5 por ciento la inversión privada.

Morelos es el primer lugar nacional en extorsión. El “cobro de piso” asfixia negocios chicos, medianos o grandes, y la Coparmex estatal reportó que uno de cada cuatro negocios en el estado consideró cerrar en el 2025 por inseguridad.

Restaurantes, taquerías, tortillerías, hoteles pequeños y medianos, talleres y otros comercios pagan entre 2 mil y 20 mil pesos mensuales a grupos criminales y, si no cumplen, queman o destruyen los locales. Además, el estado lidera robos de motocicletas, mientras cadenas de farmacias, tiendas de conveniencia o gasolineras han cerrado sucursales en Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y Huitzilac por asaltos constantes.

La “ciudad de la eterna primavera” era atracción turística para Morelos, pero en muchos lugares ya no se reciben turistas por emboscadas en carreteras o poblados. En 2025, la ocupación hotelera en Semana Santa, bajó en 22 por ciento, mientras Estados Unidos pide a sus connacionales “reconsiderar viajar” por el estado. Los balnearios han bajado su afluencia en un 30 por ciento.

El turismo para Morelos representa el 8.7 por ciento del PIB y cada turista que desiste de viajar a la entidad representa mil 800 pesos menos al día. Y los bienes raíces descendieron un 15 por ciento su valor en la zona de Cuernavaca Norte y su impacto a la baja es en todos los municipios.

¿La gobernadora Margarita González sabrá algo de todo esto?

Susurros

Bien hizo México en sumarse a la petición de Canadá de extender por 16 años la vigencia del T-MEC, aunque, a decir verdad, esto parece poco importar a Donald Trump, quien mantiene sus amenazas de terminar con el tratado y mantener aranceles al trasiego comercial de la zona.

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