Será la comunidad académica quien elija a su nueva dirigencia: rectora Paty Zarza

Durante el Cuarto Informe de Actividades de la Administración 2022-2026 de la FAAPAUAEM, subrayó que serán los más de cinco mil afiliados a esta agrupación sindical quienes decidirán al próximo Comité Directivo

Toluca, Méx.- En el marco del Cuarto Informe de Actividades de la Administración 2022-2026 de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEMéx (FAAPAUAEM), encabezada por su secretaria general, Gilda González Villaseñor, académicos de 49 planteles de la Escuela Preparatoria, facultades, centros universitarios, unidades académicas profesionales e institutos de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fueron distinguidos con el Reconocimiento a la Labor Sindical; asimismo, dos estudiantes —uno de nivel medio superior y una de nivel superior— recibieron la Beca FAAPAUAEM 2026.

Durante este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, realizado en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, la rectora de la Autónoma mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó la relevancia del próximo proceso de renovación de la dirigencia sindical de una organización que agrupa a más de cinco mil académicos.

“Quiero ser muy enfática: en la Transformación Universitaria, quien elige, quien decide y quien tiene la fuerza para respaldar los proyectos que se presentan en la Universidad es única y exclusivamente la comunidad”, afirmó.

En este evento, al que asistieron las titulares de las secretarías de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Liliana Padilla Mora, y de Finanzas, Miriam Sierra López, así como integrantes del Colegio de Directores, representantes sindicales y académicos universitarios, la rectora señaló que serán los propios agremiados quienes, en libertad y con base en los proyectos que mejor representen sus necesidades, elegirán a un nuevo Comité Directivo.

Indicó que la próxima dirigencia sindical trabajará de manera corresponsable con la administración universitaria para garantizar y fortalecer los derechos laborales de las y los académicos, priorizando a quienes históricamente han enfrentado mayores rezagos.

Zarza Delgado sostuvo que la Transformación Universitaria implica romper con inercias y privilegios, otorgar certeza a los procesos de definitividad y concursos de oposición, erradicar la discrecionalidad y el influyentismo, así como descentralizar apoyos y equilibrar las condiciones laborales en todos los espacios académicos de la institución.

Asimismo, afirmó que transformar a la UAEMéx significa recuperar el orgullo auriverde y visibilizar el impacto positivo que la máxima casa de estudios mexiquense genera en la sociedad. “Es una reivindicación de los valores humanistas universitarios y una contribución al desarrollo científico, al fortalecimiento de la capacidad productiva y al reconocimiento de la ciencia como un derecho humano”, expresó.

La rectora agregó que estos objetivos sólo podrán concretarse con un sindicato sólido, crítico y comprometido, capaz de impulsar, junto con la comunidad universitaria, la aprobación del Anteproyecto de Reforma a la Ley Universitaria y la construcción de un nuevo marco legal que fortalezca a la institución.

En este sentido, destacó que el sindicalismo universitario constituye uno de los pilares para fortalecer la vida institucional y garantizar mejores condiciones para quienes realizan labores académicas dentro de la universidad.

Reconoció además que, durante el primer año de la Administración Universitaria 2025-2029, la colaboración con la FAAPAUAEM y la capacidad de diálogo de su secretaria general permitieron concretar acciones significativas en beneficio de la comunidad académica.

Al presentar su Cuarto Informe de Actividades, Gilda González Villaseñor señaló que el cierre de la administración 2022-2026 representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar e incluso superar las metas planteadas.